Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sığınmacı' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriyelilerin arzu etmeleri halinde vatanlarına dönebileceklerini ancak onları zorla göndermeyeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD'ın 32. Kuruluş Yıl Dönümü Programı ve Geleneksel MÜSİAD Türkiye'nin Gücü Ödülleri Töreni'ne katıldı.

Erdoğan burada yaptığı konşumada " Biz, muhacirlik ve ensar olma kabiliyetinin ne olduğunu en iyi bilen bir kültürün mensuplarıyız. (Suriyeliler) Kendileri arzu ettikleri zaman vatanlarına dönebilirler ama biz onları asla bu topraklardan kovmayız" dedi.

Erdoğan ayrıca "(Suriyeliler) Kapımız açık onlara, ev sahipliğimizi yapmaya devam edeceğiz. Onları katillerin eline ve kucağına atmayacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 1 milyon Suriyeli'nin ülkelerine dönmeleri için proje hazırlıkları içinde olduklarını belirtmişti.