Cumhurbaşkanı’ndan cami ziyareti

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Penzberg Camii’ni ziyaret etti. Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Penzberg Camii’ne yaptığı ziyarette İslâm cemaatinin çalışmalarını övdü ve Müslüman olmayanlar için de yaptıkları saygı dolu faaliyetler sebebiyle mutlu olduğunu ifade etti.

Almanya’nın güneyinde Avusturya sınırına yakın bulunan Penzberg İslâm Cemaati’ne ait camiye eşi Elke Büdenbender ve Bavyera Eyalet İçişleri Bakanı Joachim Hermann ile gelen Steinmeier, burada din görevlisi Bünyamin İdris ve Penzberg İslâm Cemaati Başkan Yardımcısı Gönül Yerli’den bilgi aldı. Gönül Yerli, Cumhurbaşkanı Steinmeier’e tüm dünyada ezanın Arapça okunduğunu anlattı ve camide yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi verdi. Din görevlisi Bünyamin İdris ise Steinmeier’e ezanın anlamını Almanca tercüme etti ve camiyi gezdirdi. Steinmeier de yaptığı açıklamada, Penzberg’teki İslâm cemaatinin çalışmalarını övdü ve Müslüman olmayanlar için de yaptıkları saygı dolu faaliyetler dolayısıyla mutlu olduğunu ifade etti. AA

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