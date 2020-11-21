Dağlık Karabağ’da nükleer başlıklı füze kullandık

ERMENİSTAN SAVUNMA BAKANLIĞINDAN İSTİFA EDEN GENERAL MOVSES HAKOPYAN, “ERMENİSTAN ORDUSU, DAĞLIK KARABAĞ’DAKİ ÇATIŞMALAR SIRASINDA İSKENDER FÜZELERİNİ KULLANDI” DEDİ.

Ermenİstan Savunma Bakanlığı’ndan istifa eden General Movses Hakopyan, Ermenistan ordusunun Dağlık Karabağ’daki çatışmalar sırasında nükleer başlık takılabilen Rus yapımı İskender füzesini kullandığını açıkladı. Ermenistan ordusunun sivil yerleşim yerlerine İskender füzeleriyle saldırdığına dair iddiaları değerlendiren Hakopyan, “Ermenistan ordusu, Dağlık Karabağ’daki çatışmalar sırasında İskender füzelerini kullandı, nerede kullanıldığına dair bilgi veremem.” dedi. Ermenistan başsavcılığı, Hakopyan’ın açıklamalarına dair soruşturma başlatılacağını bildirdi.

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