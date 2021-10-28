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28 EKİM 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Darbe salgınına karşı çağrı

28 Ekim 2021, Perşembe 01:00
BM Genel Sekreterİ Antonio Guterres, BM Güvenlİk Konseyİ’ne “artan darbe salgınları” karşısında caydırıcı tedbİrler alma çağrısı yaptı.

Bİrleşmİş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi’ne “artan darbe salgınları” karşısında caydırıcı önlemler alma çağrısı yaptı. Guterres, Sudan’daki darbe girişiminin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “Giderek darbelerin çoğaldığını görüyoruz.” dedi.Myanmar ve bazı Afrika ülkelerindeki darbelere dikkati çeken Guterres, darbeler karşısında etkili caydırıcı önlemlerin bulunmadığını ifade etti. Sudan’da “ordunun yönetime el koymasını” kınayan Guterres, Başbakan Abdullah Hamduk ve sivil yöneticilerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ekonomik ve sosyal sorunlar karşısında bazı ülkelerdeki askeri liderlerin “dokunulmazlıkları olduğunu ve her istediklerini yapabileceklerini düşündüğünü” söyleyen Guterres, BMGK’ye “artan darbe salgınları” karşısında caydırıcı önlemler alma çağrısı yaptı.      

Abdullah Hamduk serbest  

Sudan’da geçiş yönetiminin askeri kanadı tarafından alıkonulan Başbakan Abdullah Hamduk dün serbest bırakıldı. Hamduk’un güvenliğini sağlamak amacıyla beraberinde askerlerin olduğu kaydedildi. Serbest bırakılan Başbakan Hamduk’un, başkent Hartum’daki evine ulaştığı aktarıldı.

Sudan Ordusu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, dün yaptığı açıklamada, Başbakan Abdullah Hamduk’un, güvenliği için kendisiyle beraber olduğunu ve yakında evine döneceğini duyurmuştu. Hamduk, ülkedeki sivil kanadın tasfiyesini, “Sudan ordusu, geçiş sürecinin kurucusu sıfatıyla ve ulusal sorumluluğun gereği olarak devrimin gidişatının düzeltilmesi, ülkedeki kaos ve kriz ortamının yol açtığı tehlikelerin bertaraf edilmesi için Anayasal Bildiri Anlaşması ve Silahlı Kuvvetler Yasası gereğince bu kararları aldı.” sözleriyle açıklamıştı. Birleşmiş Milletler - Washington - aa

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BLİNKEN, SİVİL YÖNETİME  GEÇİŞ ÇAĞRISINI YİNELEDİ

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ülkedeki darbe girişimini kınadı ve bir an önce sivil yönetime geçilmesi yönündeki çağrısını yineledi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken ile Hamduk arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Sudan’daki darbe girişiminden derin endişe duyduğunu vurgulayan Blinken, ABD’nin sivillerin öncülüğündeki bir geçiş hükümetine olan desteğini bir kez daha yineledi.

       

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