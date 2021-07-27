Darbeyi reddediyoruz

Tunus Parlamento Ofisi: “Darbeyi kesin bir şekilde reddederek, şiddetle kınıyoruz.”

Tunus Parlamento Ofisi, Cumhurbaşkanı Kays Said’in Meclisin faaliyetlerini durdurma ve Başbakan Hişam el-Meşişi’yi görevden alma kararını “kesin bir şekilde reddederek şiddetle kınadığını” bildirdi. Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi başkanlığında toplanan Parlamento Ofisi, darbeye ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, “Parlamento Ofisi, Said’in kararlarını kesin bir şekilde reddederek şiddetle kınadığını oy birliğiyle aldığı kararla açıklamaktadır.” ifadelerine yer verildi. “Said’in bütün kararları geçersizdir.” ifadesi kullanılan açıklama, şöyle devam etti: “Kararlarla Anayasa, ciddî bir biçimde ihlal edilmiş, 80. madde yanlış yorumlanmıştır ve bu kararların Meclis Başkanı’nın onayıyla alındığı yönünde asılsız iddialar ortaya atılmıştır.” Açıklamada ayrıca, Cumhurbaşkanı Said’in aldığı kararların ahlâkî, hukukî ve cezaî sorumluluğunu üstlenmesi gerektiği vurgulandı.

Ne olmuştu?

Tunus’ta üç gün önce hükümet ve muhalefet partilerine yönelik yüzlerce kişinin katılımıyla protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti. Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said de Meclisin bütün yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi’yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu. Said ayrıca kendisini Başsavcı ilân ederek yargının alanına da müdahale etmişti. Hükümete yönelik bu darbenin ardından askerler, Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini Meclise almamıştı. Cumhurbaşkanı Kays Said’in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın bir darbe olduğunu vurgulamıştı. Tunus - aa

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BM’den diyalogla çözme çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), Tunus’taki darbe girişimiyle ilgili taraflara şiddetten kaçınma ve farklılıkların diyalogla çözümü için çağrıda bulundu. Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında, Tunus’taki gelişmeleri yakından izlediklerini belirtti. Haq, “Tüm tarafları itidalli olmaya, şiddetten kaçınmaya, sükûnetin korunmasına ve tüm farklılıkların diyalog yoluyla çözülmesi için çağrıda bulunuyoruz.” dedi. Tunus’taki krizin darbe olup olmadığı yönündeki bir soruya ise Haq, “Durumu izlemeye devam ediyoruz ve Tunuslu mevkidaşlarla temaslarımızı sürdüreceğiz. Durumun sakin kalacağını umuyoruz.” şeklinde cevap verdi. Sözcü yardımcısı, bölgenin zaten yeterince kırılgan olduğunu ve daha fazla gerilimi taşıyamayacağını kaydetti. Birleşmiş Milletler - aa

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ABD: Endişeliyiz

Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, basın toplantısında, “Tunus’taki gelişmelerden dolayı endişeliyiz.” dedi. Psaki, “Durum hakkında daha fazla bilgi edinmek, sükûneti teşvik etmek ve Tunus’un demokratik ilkeler doğrultusunda ilerleme çabalarını desteklemek için hem Beyaz Saray’dan hem de ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzeyde Tunuslu liderlerle temas halindeyiz.” ifadesini kullandı. Ülkede yaşananlar hakkında Beyaz Saray’ın darbe olup olmadığı konusunda henüz bir tespitte bulunmadığını belirten Psaki, karar vermeden önce Dışişleri Bakanlığı’nın hukukî inceleme yapmasının beklendiğini kaydetti. New York - aa