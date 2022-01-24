DEAŞ Irak ordusuna saldırdı: 3 ölü

Terör örgütü DEAŞ'ın, Irak'ın Kerkük kentinde yol kenarına tuzakladığı bombayı uzaktan kumandayla patlatması sonucu 3 Irak askeri öldü, 1 asker de yaralandı.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sözcüsü Amir Nuri, kentin güneyindeki Dakuk ilçesi yakınlarında Talia el- Raml ve Elbu Şehap köyleri arasındaki yola yerleştirilen bombanın Irak ordusuna ait bir askeri aracın geçişi sırasında uzaktan kumandayla infilak ettirildiğini açıkladı. Nuri, DEAŞ'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda 3 askerin öldüğünü, 1 askerin yaralandığını söyledi. Saldırının ardından Dakuk ilçesi yakınlarında başlatılan operasyon, ilçenin güneyindeki kırsal bölgede devam edecek. DEAŞ, 21 Ocak'ta da Diyala vilayetine bağlı Uzaym nahiyesinde ordu güçlerine saldırı düzenlemiş, olayda 11 Irak askeri ölmüştü.

Okunma Sayısı: 183

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.