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25 EKİM 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Delta varyantı Çin’de yayılıyor

25 Ekim 2021, Pazartesi 12:37
Çin’de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantını taşıyan yerel kaynaklı vakalar 11 bölgeye yayıldı.

Ulusal Sağlık Komisyonu Hastalık Kontrol Bürosu Yardımcı Direktörü Vu Liangyou, 17 Ekim’den bu yana, Delta varyantı taşıyan ve aynı kaynaktan yayılan 133 yerel vaka tespit edildiğini bildirdi.

Komisyon yetkilisi Vu, epidemolojik soruşturma ve iz sürme çalışmalarında 133 vakadan 106’sının 13 turist grubu ile bağlantılı olduğunun belirlendiğini belirtti.

Yerel kaynaklı vakaların temmuz sonunda Ciangsu eyaletinin başkenti Nancing’de başlayan yerel kaynaklı salgından bu yana görülen en geniş çaplı yayılma oldu.

Vakaların çok sayıda eyalet ve bölgeye yayılmasının Çin’in “sıfır vaka” stratejisine dayalı salgın kontrol rejimini zorlayabileceği öngörülürken, Vu, salgının 1 ay içinde kontrol altına alınabileceğini düşündüklerini ifade etti.

Turist gruplarıyla bağlantısı tespit edilemeyen vakaların arttığını aktaran Vu, ilerleyen günlerde vaka ve yayılma bölgelerinin sayısının artmasının beklendiğini kaydetti.

Vu, hastalardan alınan numunelerin DNA’larında yapılan incelemelerde, ülkedeki önceki yurt içi yayılma vakalarındaki numunelerle çok az genetik benzerlik bulunduğunu, bu yayılmanın yeni bir ithal kaynaktan çıktığının sanıldığını kaydetti.

Vakaların merkezi Ejina sancağı

Virüsün Çin’e nereden girdiği bilinmiyor fakat Çin-Moğolistan gümrük kapısının bulunduğu İç Moğolistan Özerk Bölgesi’ndeki Ejina sancağının, farklı yayılma zincirlerinin kesişme noktasında olması dikkati çekiyor.

Yurt içi kaynaklı vakalar, ilk kez bölgeyi ziyaret eden Şanghay’dan gelen bir emekli profesör çiftte tespit edilmişti.

Vakalar nedeniyle aralarında Ejina Sağlık Komisyonu Başkanı’nın da bulunduğu 6 idari birim yetkilisi, salgındaki ihmallerinden ötürü görevden alındı.

İç turizm etkinlikleri durduruldu

Öte yandan ülkenin kuzeyinde turizm bağlantılı vakaların görüldüğü İç Moğolistan ile Ningşia Hui özerk bölgeleri ile Gansu eyaletindeki turizm etkinlikleri durduruldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizm acentelerinden orta ve yüksek riskli bölgelerdeki turlarını iptal etmelerini istedi.

Ayrıca başkent Pekin dahil 8 eyalet ve kent yönetimi de tedbir olarak turizm kısıtlamaları getirdiğini açıkladı.

Pekin’de satranç ve kağıt oyunu salonları, eczaneler teftiş edildi

Öte yandan başkent Pekin’in kuzeybatısındaki Çangping ilçesinde İç Moğolistan’ı ziyaret eden bir kişide Kovid-19 tespit edilmesinin ardından bölgede hafta sonunda 10 vaka daha görüldüğü bildirildi.

Yerel polis birimleri ilçedeki eczane, klinik, otel, restoran ile satranç ve kağıt oyunu salonu gibi işletmelerdeki denetimlerini artırdı. İlçede pazar günü itibarıyla 128 satranç ve kağıt oyunu salonunda incelemeler yapıldı, 119 salon kendi rızasıyla faaliyetlerine ara verirken 9 salon kapatıldı.

432 eczanede de denetimler yapıldı, salgın önleme tedbirlerini yetersiz uygulayan 28 eczane kapatıldı. Vakaların yayılmasına, eczanelerin ateş düşürücü ilaç satın alan kişileri bildirmemesinin sebep olduğu belirtildi.

İlçede son birkaç günde soğuk algınlığı ve ateş düşürücü ilaç satın aldığı tespit edilen yaklaşık 4 bin kişi ateş ölçümü için sağlık merkezlerine yönlendirildi, ölçümlerde ateşi 37,3 dereceyi aşan kimse bulunmadı.

Son 24 saatte yerel kaynaklı 35 vaka

Öte yandan Ulusal Sağlık Komisyonu, son 24 saatte Çin anakarasında yurt içi kaynaklı 34 yeni vaka tespit edildiğini bildirdi.

İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nde 19, Guicou ve Gansu eyaletlerinde 4’er, Hıbey, Hunan ve Şansi eyaletlerinde 2’şer ve Pekin’de 1 yerel vaka tespit edildiği açıklandı.

Yurt dışı kaynaklı 5 vakaya ise Tiencin ve Şanghay kentleri, Şandong eyaleti, Guangşi Cuang ve İç Moğolistan özerk bölgelerinde rastlandığı kaydedildi.

Ülkede son 24 saatte virüsle bağlantılı can kaybı görülmedi.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin anakarasında bugüne dek 96 bin 797 vaka tespit edilirken 4 bin 636 kişi öldü. Halen 573 hastanın tedavisi sürüyor.

AA

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