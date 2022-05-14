Demokrasi olmadan müzakereler başlayamaz

Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komisyonu, Türkiye’de temel özgürlükler, demokrasi ve hukukun üstünlüğü alanlarında gelişme kaydedilmediği gerekçesiyle AB üyelik müzakerelerine yeniden başlanmasını reddeden bir kararı oy çokluğuyla kabul etti.

Kararda, AB üyelik süreciyle bağlantılı reformlarda “net ve belirgin” ilerleme kaydedilmediği sürece Parlamento’nun müzakerelere yeniden başlanmasını öngöremediği kaydedildi. Raporda Türkiye’nin son iki yılda AB üyelik hedefiyle ilgili tekrarladığı açıklamalara rağmen üyelik süreciyle bağlantılı taahhütlerinde sürekli bir gerileme kaydedildiğine dikkat çekildi. DW Türkçe’nin haberine göre, Gezi Davasında yargılanan ve haklarında ağır hapis cezaları çıkan Osman Kavala ve diğer sanıklara atıf yapılarak “Türk hükümeti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını açıkça hiçe sayarak müzakere sürecinin yeniden başlatılması fırsatını bilinçli olarak tahrip etmiştir” ifadesine yer verildi. Haber Merkezi

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