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16 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Demokrasiyi korumalıyız

16 Eylül 2020, Çarşamba
AB Dış İlişkiler Yüksek Temilsicisi Josep Borell, AB’nin bütün bu zorluklara rağmen demokrasiyi savunmaya çalışanları koruma altına almak için çaba sarf ettiğini söyledi.

Avrupalı yetkililer, her yıl 15 Eylül’de dünya genelinde demokrasinin durumunun ele alındığı Uluslararası Demokrasi Günü’ne saatler kala açıklamalarda bulundu. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Dubravka Suica yazılı bir açıklamayla dünya genelinde demokratik değerlerin önemine vurgu yaptı. Açıklamada, “Dünyanın dört bir yanında insanlar, hayatlarını riske atarak eylem yapmaya devam ediyor, demokrasi talep ediyorlar. Hong Kong’dan Lübnan’a, Belarus’tan Sudan’a manşetlerin ve sayıların ardında her kökenden cesur insanlar var. Demokrasiye olan bağlılıklarını paylaştıkları için bu insanlara saygılarımızı sunuyoruz” ifadeleri yer aldı.

Demokratik kurumlara güven azalıyor

Euronews Türkçe’nin haberine göre, Covid-19’un demokratik değerleri baltaladığını belirten yetkililer, “Tüm dünyada demokratik kurumlar zarar görüyor. İnsanların demokratik kurumlar ve uygulamalara olan güveni azalırken kutuplaşma artıyor. Dijital teknoloji ve sosyal medya ile birlikte dezenformasyon de artıyor” ifadelerini kullandı. AB’nin bütün bu zorluklara rağmen demokrasiyi savunmaya çalışanları koruma altına almak için yoğun çaba sarf ettiği belirtilen açıklamada, “Kurumsal kontrol ve dengeleri sağlamak için dünya çapında demokrasinin teşvik edilmesi ve korunması konusunda lider bir rol üstleniyoruz” denildi. Açıklamada, Avrupa Birliği’nin dünya genelinde insan haklarını koruma konusunda 2019 yılında gözlemci olarak 8 seçim misyonu üstlendiği hatırlatıldı. 

İstikrar olmadan kalkınma olmaz

AB’nin bütün bu zorluklara rağmen demokrasiyi savunmaya çalışanları koruma altına almak için yoğun çaba sarf ettiği belirtilen açıklamada, “Kurumsal kontrol ve dengeleri sağlamak için dünya çapında demokrasinin teşvik edilmesi ve korunması konusunda lider bir rol üstleniyoruz” denildi. Açıklamada, Avrupa Birliği’nin dünya genelinde insan haklarını koruma konusunda 2019 yılında gözlemci olarak 8 seçim misyonu üstlendiği hatırlatıldı. Borell, “Avrupa Birliği, insan hakları ve hukukun üstünlüğünün yanı sıra demokratik değerleri geliştirmek ve korumak için güçlü bir taahhüt üzerine kuruldur. Demokrasi, barış ve istikrar olmadan uzun vadeli kalkınma ve refah olamaz. Öncü bir rol üstlenmeye devam etmeliyiz” dedi.

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