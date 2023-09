Depremzede çocuklar: “Deprem her gece rüyama giriyor, çok korkutucu. Bazen rüyalarımdan uyandığımda yerin sarsıldığını görüyorum” dedi.

Fas’ta 8 Eylül’de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 3 binden fazla kişi can verdi. Deprem sonrası ülkede zihinsel ve fiziksel hasarın giderilmesinin uzun zaman alacağı açık. 12 yaşındaki Malak, halen derme çatma çadırlarda yaşayan çok sayıda Faslı çocuktan biri. Malak, “Buradan çıkmak istiyorum, boğuluyorum” diyor. Doğal afetten en çok yerleşimlerden uzak köyler etkilendi. Depremin ardından meydana gelen heyelan nedeniyle birçok yol kapandığı için, bu bölgelere yardım ulaştırmak zorlaştı. Herkes soğuk kış geldiğinde ne yapacağını merak ediyor. Malak, “Yiyecek, para ve her şeyden önemlisi bir ev istiyoruz” diyor. Malak’ın Küçük kız kardeşi Doaa’nın travma geçirdiği çok açık. Yüzü solgun halde bana, “Deprem her gece rüyama giriyor, çok korkutucu. Bazen rüyalarımdan uyandığımda yerin sarsıldığını görüyorum” dedi. Malak ve Doaa’nın deneyiminin bölgede konuştuğum birçok aile de yaşamış.

Depremden 100 bin çocuk etkilendi

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’na (UNICEF) göre, yıkıcı depremden yaklaşık 100 bin çocuk etkilendi. UNICEF, artçı sarsıntıların muhtemelen önümüzdeki günlerde ve haftalarda da devam edeceği; bunun çocukları ve aileleri daha fazla fiziksel yaralanma ve zihinsel travma riskiyle karşı karşıya bırakacağı uyarısında bulundu. Mağdurların, özellikle de konuştuklarım gibi çocukların ruh sağlığı tehlikede. Plastikten yapılmış ve çocukların oturabileceği birkaç masa ve sandalyenin bulunduğu basit bir çadırda bir grup gönüllü, çizim ve yazı yoluyla gençlerin travmalarıyla baş etmelerine yardımcı olmaya çalışıyor. Muhammed Amin adlı gönüllü bir hemşire bana, “Yıkılmış evlerin ve ölü hayvanların resmini çiziyorlar” dedi. Bana, “İlk geldiğimizde çocuklar bizimle konuşmuyordu, büyük bir travma yaşıyorlardı” dedi.

