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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 MAYIS 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Hacca izinsiz gelenlere ağır yaptırımlar uygulanacak

01 Mayıs 2025, Perşembe 13:28
Suudi Arabistan, bu yıl Hac döneminde izinsiz gelen ziyaretçilere yönelik ağır yaptırımlar uygulayacağını duyurdu.

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Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, gerekli izinleri almadan hac ibadetine katılmaya çalışanlara 5.000 dolar para cezası verilecek ve bu kişilere 10 yıl boyunca ülkeye giriş yasağı uygulanacak.

Suudi Arabistan, her yıl milyonlarca Müslümanı ağırladığı hac döneminde izdiham ve düzensizliklerin önüne geçebilmek için izin sistemi uyguluyor. Hac ibadeti için Suudi Arabistan’a seyahat etmeyi planlayan kişilerin, belirlenen prosedürlere uygun şekilde resmî izinlerini almaları gerektiği vurgulandı.

Haber Merkezi

Haber Merkezi

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