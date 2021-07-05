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5 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Destekten değil, gösterişten kısın

05 Temmuz 2021, Pazartesi 00:17
Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, salgın yardımlarının kesilmesiyle yüz binlerce işçinin işsiz kalacağına dikkat çekerek, “Gösteriş için yapılan harcamalardan kısılıp desteğe devam edilmeliydi” dedi.

DEVLET ‘KUSURA BAKMAYIN’ DER Mİ?

Kısa çalışma ödeneğinden (KÇÖ) yararlanan kişi sayısının 3 milyon 250 binden 1 milyon 200 bine kadar düştüğüne dikkat çeken BETAM Direktörü Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, “Buna son verilmesinin sonucu çok vahim olmayabilir ancak esas istihdam kaybı nakit ücret desteğinden yararlanan kitlede yaşanacak. Devlet ‘Kusura bakmayın, ben elimden geleni yaptım, başınızın çaresine bakın’ der mi?” diye sordu.

NAKİT DESTEK DEVAM ETMELİYDİ

Gürsel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Mayıs itibarıyla KÇÖ için kullanılan kamu kaynağı yaklaşık 35 milyar TL. Nakit ücret desteği için de 13 milyar TL ödenmiş. Haziranı da eklerseniz en az 50 milyar TL. Aslında sosyal sıfatına layık devletlerin harcadığının yanında devede kulak sayılır. Pekala gösteriş için yapılan harcamalardan kısılıp bir süre daha özellikle nakit ücret desteği sürdürülebilirdi ama bu bir tercih meselesi.”

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Destekten değil, gösterişten kısın

BETAM Direktörü Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, 1 Temmuz itibarıyla salgın desteklerinin kesilmesine tepki göstererek; destekten değil, gösterişten kısılması gerektiğini söyledi.

1 Temmuz itibarıyla salgın desteklerinin kesilmesi ve işten çıkarma yasağının sona ermesiyle birlikte sosyal medyadan işsiz kaldığını duyuranların sayısı hızla artmaya başladı. Sendikaların örgütlü olduğu işyerleri dışında kalan küçük ve orta ölçekli birçok şirket, desteklerin kesilmesiyle çalışanlarını kapının önüne koymak zorunda kaldı. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) Direktörü Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, hükümetin desteği sonlandırmasıyla birlikte nakit ücret desteğinden yararlanan 1 milyon kişiden yüz binlercesinin işsiz kalacağını söyledi. 

‘Başınızın çaresine bakın’ diyemez

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan kişi sayısının 3 milyon 250 binden 1 milyon 200 bine kadar düştüğüne dikkat çeken Gürsel, “Buna son verilmesinin sonucu çok vahim olmayabilir, ancak esas istihdam kaybı nakit ücret desteğinden yararlanan kitlede yaşanacak. Salgının başından bu yana toplam 2 milyon kişi ayda 1.500 liraya geçinmeye çalışırken aniden ‘sosyal’ sıfatını hak eden bir devlet ‘Kusura bakmayın, ben elimden geleni yaptım, başınızın çaresine bakın’ der mi?” dedi.

Kaynak kalmadı

Sözcü Gazetesi’nde yer alan habere göre, “Hükümetin bu iki desteği sonlandırılmasının nedeni çok açık çünkü kaynak kalmadı” diyen Gürsel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Mayıs itibarıyla KÇÖ için kullanılan kamu kaynağı yaklaşık 35 milyar TL. Nakit ücret desteği için de 13 milyar TL ödenmiş. Haziranı da eklerseniz en az 50 milyar TL. Aslında sosyal sıfatına lâyık devletlerin harcadığının yanında devede kulak sayılır. Pekâlâ gösteriş için yapılan harcamalardan kısılıp bir süre daha özellikle nakit ücret desteği sürdürülebilirdi, ama bu bir tercih meselesi.” 

Sonuçları 10 Eylül’de göreceğiz

Nakit ücret desteği alanlarda yaşanacak kayıpların işsiz sayısını arttıracağını belirten Gürsel, “Bir taraftan üretimini arttıran firmalar istihdamlarını da arttırıyor. Diğer yandan nakit desteği alanlar çoktan iş aramaya başlamış olabilir. Yani zaten işsizler içinde yer alıyor olabilirler. Bir kısmı ise iş bulamayacağını düşünerek işgücü piyasasını terk edebilir. Dolayısıyla dar anlamda işsizlik oranının ne olacağını kestirmek zor ama yükseleceği kesin. Bu darbenin sonuçlarına dair ilk izlenimi 10 Eylül’de Temmuz aylık işgücü istatistikleri yayınlandığında göreceğiz” dedi.

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