Diktatör anıt mezardan taşınıyor

İspanya hükümeti, diktatör Francisco Franco’nun kalıntılarının taşınacağını açıkladı. Mezar yerinin değiştirilmesi “İspanyol demokrasisini saran bir çemberin sembolik olarak kapatılması” olarak değerlendiriliyor.

İspanya hükümeti, diktatör Francisco Franco’nun kalıntılarının Şehitler Vadisi’ndeki anıt mezardan çıkartılıp eşinin bulunduğu mezarlığa taşınmasının 24 Ekim Perşembe günü olacağını açıkladı.

Ayrıca işlemlerin basına ve halka tamamen kapalı olacağı, mezarlıkta sadece diktatörün torunlarından oluşan aile üyeleri, noter ve Adalet Bakanı Dolores Delgado’nun bulunacağı bilgisi verildi. Bu arada, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in, diktatör Franco’nun mezar yerinin değiştirilecek olmasını “İspanyol demokrasisini saran bir çemberin sembolik olarak kapatılması” olarak değerlendirdiği kaydedildi.

Diktatör Franco’nun mezar yerinin değiştirilmesi süreci

İspanya’da Haziran 2018’de iktidara gelen sosyalist azınlık hükümeti, 24 Ağustos 2018’de diktatör Franco’nun mezar yerinin değiştirilmesi için kanun hükmünde kararname çıkarmıştı.

Mezar yerinin değiştirilmesi işleminin en geç 25 Ekim’e kadar yapılması kararını almıştı İspanya’da iç savaş ve sonrasında, 1936-1975 döneminde ülkeyi yöneten General Francisco Franco’nun kemikleri, vasiyeti doğrultusunda Madrid’in 52 kilometre kuzeyindeki Valle de los Caidos’daki (Şehitler Vadisi) bazilikanın içine defnedilmişti.