Diyarbakır anneleri ve babaları evlatlarını istiyor

Diyarbakır'dan oturma eylemine katılan baba Salih Aylu, "Nevruzdan sonra oğlumun dağa gittiğini, çocuğumun dağda olduğunu söylüyor. Bu kişinin sürekli HDP kongrelerine katıldığını gördüm. Oğlumun terörist olmasını istemiyorum." dedi.

STK'lardan Diyarbakır annelerine destek

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı

Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'yi sorumlu tutarak, 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine katılım sürüyor.

Diyarbakır'dan baba Salih Aylu da oğlu 20 yaşındaki Mehmet Aylu'nun dağa kaçırılmasında HDP'nin aracı olduğunu iddia ederek oturma eylemine katıldı.

Baba Aylu, yaptığı açıklamada, bu yıl nevruz etkinliğinden sonra oğluna ulaşamadığını belirtti.

"Görüştüğüm bir kişi nevruzdan sonra oğlumun dağa gittiğini, çocuğumun dağda olduğunu söylüyor. Oğluma verilen kod isme kadar bana söyledi. Bu kişinin sürekli HDP kongrelerine katıldığını gördüm. Çocuğumu arayarak, tehdit ederek nevruza götürüyorlar. 22 Mart'tan sonra bir daha çocuğuma ulaşamadım." diyen Aylu, şunları kaydetti:

"22 Mart'tan sonra bir daha çocuğuma ulaşamadım. Çocuğumu geri istiyorum. Orada kalmasını istemiyorum. O kişi, 'Beni neden polislere şikayet ettin? Türkiye Cumhuriyetinden korkmuyorum.' dedi. Oğlumun Irak'ın Metina bölgesinde olduğunu ve kod adını söyledi. 'Sen nereden biliyorsun?' dedim. 'Araştırmalarım sonucu bunu öğrendim.' dedi. HDP'ye başvurdum. 'Buraya boşuna geliyorsun, biz siyasi partiyiz, bu konularla ilgilenmiyoruz.' dediler. Ama benim oğlum orada. Ben oğlumu geri istiyorum. Sonuç ne olursa olsun, oğlumun terörist olmasını istemiyorum."

"On aydır oğlumdan hiçbir haber alamıyorum"

Ordu'dan gelen anne Latife Ödümlü de çocuğunun dağa kaçırılmasında HDP'nin aracı olduğunu iddia ederek, oturma eylemine katıldı.

Anne Latife Ödümlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, Dicle Üniversitesi (DÜ) Kimya Bölümünde okuyan ve on aydır haber alamadığı oğlu Özgür (23) için Ordu'dan gelerek oturma eylemine katıldığını belirterek, oğlunun üç arkadaşıyla kandırıldığını ve terör örgütüne katıldığını söyledi.

Oğlunu bulmak için kapı kapı dolaştığını dile getiren Ödümlü, şöyle konuştu:

"Telefonla aradım cevap vermedi. Buraya geldim, yurt dışına gittim. Kapı kapı dolaştım, oğlumu bulamadım. İki sefer bu binaya geldim. 'Çocuğumu siz götürdünüz.' dedim. Onlar, 'Biz götürmedik' dedi. Onu götüren şoförü buldum. Irak sınır kapısına kadar götürdüğünü söyledi. Ben de Kuzey Irak'a üç defa gittim. Mahmur'a gittim. Onu bulamadım. Çocuğumun arkadaşları da kayıp, onlar da gitmiş. Bu anneleri televizyonda gördüm. Ben de geldim. On aydır oğlumdan hiçbir haber alamıyorum."

Oğlu Mehmet Akar’ın dağa kaçırılmasından sorumlu tuttuğu HDP'nin il binası önünde 22 Ağustos'ta oturma eylemi başlatan Hacire Akar, kararlı mücadelesiyle 24 Ağustos'ta oğluna kavuşmuştu.