"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 EYLÜL 2019 SALI - YIL: 50

Diyarbakır anneleri ve babaları evlatlarını istiyor

10 Eylül 2019, Salı 20:09
Diyarbakır'dan oturma eylemine katılan baba Salih Aylu, "Nevruzdan sonra oğlumun dağa gittiğini, çocuğumun dağda olduğunu söylüyor. Bu kişinin sürekli HDP kongrelerine katıldığını gördüm. Oğlumun terörist olmasını istemiyorum." dedi.

STK'lardan Diyarbakır annelerine destek

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı

Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'yi sorumlu tutarak, 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine katılım sürüyor.

Diyarbakır'dan baba Salih Aylu da oğlu 20 yaşındaki Mehmet Aylu'nun dağa kaçırılmasında HDP'nin aracı olduğunu iddia ederek oturma eylemine katıldı.

Baba Aylu, yaptığı açıklamada, bu yıl nevruz etkinliğinden sonra oğluna ulaşamadığını belirtti.

"Görüştüğüm bir kişi nevruzdan sonra oğlumun dağa gittiğini, çocuğumun dağda olduğunu söylüyor. Oğluma verilen kod isme kadar bana söyledi. Bu kişinin sürekli HDP kongrelerine katıldığını gördüm. Çocuğumu arayarak, tehdit ederek nevruza götürüyorlar. 22 Mart'tan sonra bir daha çocuğuma ulaşamadım." diyen Aylu, şunları kaydetti:

"22 Mart'tan sonra bir daha çocuğuma ulaşamadım. Çocuğumu geri istiyorum. Orada kalmasını istemiyorum. O kişi, 'Beni neden polislere şikayet ettin? Türkiye Cumhuriyetinden korkmuyorum.' dedi. Oğlumun Irak'ın Metina bölgesinde olduğunu ve kod adını söyledi. 'Sen nereden biliyorsun?' dedim. 'Araştırmalarım sonucu bunu öğrendim.' dedi. HDP'ye başvurdum. 'Buraya boşuna geliyorsun, biz siyasi partiyiz, bu konularla ilgilenmiyoruz.' dediler. Ama benim oğlum orada. Ben oğlumu geri istiyorum. Sonuç ne olursa olsun, oğlumun terörist olmasını istemiyorum." 

"On aydır oğlumdan hiçbir haber alamıyorum"

Ordu'dan gelen anne Latife Ödümlü de çocuğunun dağa kaçırılmasında HDP'nin aracı olduğunu iddia ederek, oturma eylemine katıldı.

Anne Latife Ödümlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, Dicle Üniversitesi (DÜ) Kimya Bölümünde okuyan ve on aydır haber alamadığı oğlu Özgür (23) için Ordu'dan gelerek oturma eylemine katıldığını belirterek, oğlunun üç arkadaşıyla kandırıldığını ve terör örgütüne katıldığını söyledi.

Oğlunu bulmak için kapı kapı dolaştığını dile getiren Ödümlü, şöyle konuştu:

"Telefonla aradım cevap vermedi. Buraya geldim, yurt dışına gittim. Kapı kapı dolaştım, oğlumu bulamadım. İki sefer bu binaya geldim. 'Çocuğumu siz götürdünüz.' dedim. Onlar, 'Biz götürmedik' dedi. Onu götüren şoförü buldum. Irak sınır kapısına kadar götürdüğünü söyledi. Ben de Kuzey Irak'a üç defa gittim. Mahmur'a gittim. Onu bulamadım. Çocuğumun arkadaşları da kayıp, onlar da gitmiş. Bu anneleri televizyonda gördüm. Ben de geldim. On aydır oğlumdan hiçbir haber alamıyorum."

Oğlu Mehmet Akar’ın dağa kaçırılmasından sorumlu tuttuğu HDP'nin il binası önünde 22 Ağustos'ta oturma eylemi başlatan Hacire Akar, kararlı mücadelesiyle 24 Ağustos'ta oğluna kavuşmuştu.

AA

Okunma Sayısı: 173
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    50'den fazla ülkeden Hindistan'a çağrı: Keşmir'deki hak ihlallerini durdur

    'Münbiç'tekine benzer bir yola müsaade etmeyiz'

    Diyarbakır anneleri ve babaları evlatlarını istiyor

    'Türkiye için çok umut verici haberler vermiyor'

    Trump, Bolton'u da görevden aldı: 'Beyaz Saray'da ona gerek yok'

    Türkiye Moldova deplasmanında galibiyet arıyor

    'Hindistan, Cammu Keşmir'i gezegendeki en büyük hapishaneye dönüştürdü'

    Bahamalar'da ölü sayısı 50'yi aştı

    Kerbela'daki aşure etkinliğinde izdiham: 31 kişi öldü, 100 kişi yaralandı

    Türkiye'de eğitime harcanan para OECD ortalamasının yarısı kadar

    Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraz reddedildi

    Osmangazi Köprüsü’nden garanti edilen sayının yarısı kadar araç geçti

    Türk ve ABD askerleri Suriye sınırında incelemelerde bulundu

    Hint güçleri Keşmir'de yaşayan köylülere işkence yaptı iddiası

    Yargıtay Hukuk Dairelerine yeni seçimler yapıldı

    Arakanlı Müslümanların gasbedilen köyleri polis kışlası yapılıyor

    'Türkiye AB'ye üyelik konusunda ilerleme göstermiyor'

    Pakistan Keşmir'de "acil sağlık durumu" ilan edilmesi çağrısında bulundu

    Japonya bir milyon ton atık suyu Büyük Okyanus'a boşaltacak

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Hafıza sermayesi
    Genel

    AYM'den Bank Asya açıklaması
    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyasî partiler var; bir de siyasî cemaatler
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “Yargı bağımlılığı” ayıbı…
    Risale-i Nur'dan

    Kerbelâ’nın kader ve hikmet ciheti
    Genel

    Hak kayıpları giderilmeli
    Süleyman KÖSMENE

    Sınırsız hayal neye işarettir?
    Ahmet BATTAL

    Biiiiz, yerel yönetimleri güçlendireceğiiiiz!
    Nejat EREN

    Ene’nin hakka ve zulme hizmet ve âlet olma halleri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.