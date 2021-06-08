DSÖ: Cesaret verici işaretler

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gidişatında “cesaret verici işaretler” görmeye devam ettiklerini belirterek DSÖ’ye bildirilen vaka sayılarının son 6 haftadır, ölü sayılarının ise son 5 haftadır düşüşte olduğunu bildirdi.

Ghebreyesus, örgütün Cenevre’deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 aşılarının küresel çaptaki adaletsiz dağılımına tepkisini tekrarladı. “Giderek artan bir şekilde çift yollu bir salgın görüyoruz.” diyen Ghebreyesus, salgında pek çok ülke tehlikeli bir durumla karşı karşıyayken, nüfusunun büyük bir kısmını aşılayan ülkelerde ise kısıtlamaların kaldırılmasının tartışıldığını belirtti. Ghebreyesus, aşıların adaletsiz dağılımının virüsün yayılmaya devam etmesine sebep olduğunu vurguladı. AA

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