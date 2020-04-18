DSÖ'den antikor uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Kovid-19'a karşı insan vücudunda üretilen antikorların varlığını saptayan testlere dair kritik uyarılarda bulundu.

CNBC'nin haberine göre, DSÖ bu tip serolojik testlerin bir kişinin bağışıklık kazanıp kazanmadığı ya da tekrar enfekte olma konusunda artık risk altında bulunup bulunmadığına dair net herhangi bir kanıt göstermediğini açıkladı. DSÖ'nün Kovid-19’a karşı mücadele ekibinin lideri Dr. Maria Van Kerkhove "Antikor testleri mevcut seroloji düzeyini, antikor düzeyini ölçebilecek fakat bu kanında antikor bulunan kişilerin hastalığa karşı bağışıklık kazandığı" anlamına gelmediğini belirtti.

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