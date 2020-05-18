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20 MAYIS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

DSÖ Genel Direktörü bağımsız ve şeffaf bir inceleme sözü verdi

18 Mayıs 2020, Pazartesi 18:12
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, Kovid-19 salgını hakkında, "Kazanılan deneyimi ve alınan dersleri gözden geçirmek için en uygun zamanda bağımsız bir inceleme başlatacağım." dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki sorumluluğuna ilişkin en kısa zamanda bağımsız bir inceleme başlatacağını bildirdi. 

Ghebreyesus, DSÖ'nün en üst karar alma organı olan 73. Dünya Sağlık Asamblesinin (DSA) açılışında konuştu.

Tarihte ilk kez video konferans yöntemiyle yapılan asamblede Ghebreyesus, "Dünya daha önce birkaç pandemi ile karşı karşıya kaldı. Bu bir koronavirüsün neden olduğu ilk salgın. Bu, tehlikeli kombinasyon özellikleri olan, tehlikeli bir düşman. Bu virüs etkili, hızlı ve ölümcül." diye konuştu.

Ghebreyesus, Kovid-19'un sadece bir sağlık krizi olmadığını, milyonlarca insanın virüs nedeniyle işini kaybettiğini söyledi.

Küresel ekonominin 1929 Büyük Buhran'dan bu yana görülen en keskin daralmaya yöneldiğini anlatan Ghebreyesus, "Salgın insanlığın en iyi ve en kötü yanını ortaya çıkardı: Zenginlik ve korku, dayanışma ve şüphe, uyum ve karşılıklı suçlamalar." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, "küçük bir mikrobun" tüm dünyayı alt üst ettiğini vurgulayarak, "Bu virüs bize bir şey öğretiyorsa o da alçakgönüllülüktür. Alçakgönüllülüğün tam zamanı." dedi.

Salgının sona ermesi için önlerinde daha çok uzun bir yol olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, virüsün ortaya çıktığı ilk günden bu yana, DSÖ'nün bu karanlık zamanda ülkelerle omuz omuza durduğunu ileri sürdü.

"Dünya asla eskisi gibi olmamalı"

Ghebreyesus, DSÖ'nün şeffaflık, hesap verebilirlik ve sürekli kendini geliştirme konusunda kararlı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti.

"Dolayısıyla (salgında) kazanılan deneyimi ve alınan dersleri gözden geçirmek, ulusal ve kürüsel çapta salgına karşı hazırlık ve müdahaleleri geliştirecek önerilerde bulunmak adına, en uygun zamanda bağımsız bir inceleme başlatacağım. Fakat bir şey fazlasıyla açık, dünya asla eskisi gibi olmamalı."

Asamble başlamadan önce Avrupa Birliği ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkelerin "salgında DSÖ'nün rolüne" ilişkin araştırma önergesine değinen Ghebreyesus, "tarafsız, bağımsız ve kapsamlı" inceleme talebini memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

Ghebreyesus, DSÖ'nün sağlık alanında sorumlu tek uluslararası organizasyon olduğu mesajını vererek, "Dünyanın başka bir plana, başka bir sisteme, başka bir mekanizmaya, başka bir komiteye ve başka bir örgüte ihtiyacı yok." diye konuştu.

Genel Direktör ayrıca, ülkelere DSÖ'ye sağladıkları finansman desteğini artırmaları çağrısında bulundu.

Yarın sona erecek Asamblede, Kovid-19 için üretilecek aşı, ilaç ve diğer teknolojilerin küresel çapta "ortak erişimi" ve "adil dağıtımını" amaçlayan tasarılar sunulacak.

AA

Etiketler: DSÖ Genel Direktörü, bağımsız, şeffaf, inceleme
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