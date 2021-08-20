DSÖ, Kovid-19'un kaynağını bulmak için yeni ekip kuracak

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), uzmanlara, koronavirüsün kaynağının araştırılması için oluşturulan yeni danışma kuruluna katılmaları için çağrıda bulundu.

Birleşmiş Milletler'e bağlı kurum, yaptığı açıklamada, yeni bilimsel grubun DSÖ'ye Kovid-19'un kökenlerini belirlemek için bugüne kadar yapılan çalışmaların bağımsız bir analizini sağlayacağını ve ajansa gerekli sonraki adımlar konusunda tavsiyede bulunacağını kaydetti.

Uzmanlar ayrıca, Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Ebola gibi salgınları tetikleyebilen diğer virüslerin potansiyel olarak ortaya çıkmasıyla ilgili kritik konularda da rehberlik edecek.

DSÖ, 10 Eylül'e kadar yeni bilimsel danışma grubuna üyelik başvurusunda bulunmak için ilgili uzmanlığa sahip 25'e kadar yetkili aradığını duyurdu.

Araştırmalar 'kesinlikle gizli' yürütülecek

DSÖ'nün yeni ekibi, yayınlanan görev tanımına göre, kurumun diğer uzman gruplarının çoğu için geçerli olanlara benzer şekilde belirli gizlilik kurallarına bağlı olacak.

Ayrıca üyeler, DSÖ veya grup adına herhangi bir üçüncü tarafla konuşmayacak. İç müzakereler 'kesinlikle gizli' yürütülecek. Grubun görev alanı dışında herhangi bir belgeden alıntı yapmamaları veya herhangi bir belge kullanmamaları istenecek.

DSÖ, herhangi bir raporun yayınlanıp yayınlamayacağı konusunda tam kontrol sahibi olacak.