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23 HAZİRAN 2020 SALI - YIL: 51

DSÖ: Pandemi hızlanmaya devam ediyor

23 Haziran 2020, Salı 14:30
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip Koronavirüs pandemisinin hızlanmaya devam ettiğini söyledi.

Dubaili yetkililer tarafından düzenlenen bir sanal sağlık forumunda konuşan Ghebreyesus, dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük tehditin virüs değil, “küresel birlik ve liderlik eksiği” olduğunu ifade etti. “Bu pandemiyi bölünmüş bir dünya ile yenemeyiz” diyen Ghebreyesus, “Pandeminin politikleştirilmesi sorunu büyüttü. Hepimiz güvende olana kadar hiçbirimiz güvende değiliz” dedi. DSÖ Genel Sekreteri, “Bunun bir sağlık krizinden fazlası olduğunu biliyoruz. Bu bir ekonomik kriz, bir sosyal kriz ve birçok ülkede siyasi kriz. Etkileri on yıllarca hissedilecek” diye konuştu. T24’deki habere göre Dünya Sağlık Örgütü geçen gün dünya genelinde günlük yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarında en yüksek seviyeye çıkıldığını açıklamıştı. Bugüne kadar dünya genelinde vak’a sayısı 9 milyonu aştı ve 471 binden fazla kişi can verdi.

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Güney Kore’de ikinci dalga 

Koronavirüs salgınını kontrol altına almakta örnek gösterilen ülkelerden biri olan Güney Kore’de ikinci dalganın başladığı açıklandı. Güney Kore Hastalık Kontrolü ve Önleme Merkezi Direktörü Yeong Eun Kyeong, başlangıçta ikinci dalganın sonbahar ya da kış aylarında görülebileceği öngörüsünde bulunduklarını ancak gelişmelerin bu yöndeki tahminlerinin yanlış çıktığını gösterdiğini söyledi. Yeong, ikinci dalganın merkezinin başkent Seul ve çevresi olduğunu belirtti. Yaklaşık 52 milyon nüfuslu ülkenin yaklaşık yarısı Seul ve çevresinde yaşıyor. Yeong, ilk dalganın Nisan sonuna kadar sürdüğünü, yeni dalganın da Mayıs ayı başından itibaren başladığını tespit ettiklerini sözlerine ekledi.

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