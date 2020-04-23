DSÖ uyardı: Afrika'da test sayısı artırılmalı

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Covid-19'un hızla yayılma riski hakkında alarm verdiği Afrika'da salgına yakalananların sayısı geçen haftaya oranla yüzde 43 artış gösterdi. 1,3 milyar nüfusa sahip kıtanın hastalığın merkez üssü olacağı uyarılarında bulunan örgüt, test ve filyasyon çalışmalarının hayati öneme sahip olduğunu açıkladı ve yeterli test yapılmadığına dikkat çekti.

Afrika Hastalıkları Kontrol ve Önlem Merkezi Direktörü John Nkengasong, kıtadaki test çalışmalarının "çok sınırlı" olduğunu ve enfeksiyon riskinin açıklanandan çok daha fazla olabileceğini düşündüklerini dile getirdi. Nkengasong, son iki ayda yarım milyon test yapıldığını, bunun da bir milyon kişiden sadece 325'inin test edildiğini gösterdiğini belirtti. Direktör, test sayısının hastalığın en çok yayıldığı ülkelerden İtalya'daki sayının çok daha altında olduğunu belirtti.

"Test ve filyasyon çok önemli"

Bununla birlikte henüz çok geç kalınmadığını belirten Nkengasong, insanların test edilmesinin ve filyasyonlarının yapılmasının çok önemli olduğunun altını çiziyor.

Afrikalı devletler bu hafta 26 bin kişinin hastalığa yakalandığını açıkladı. Afrika Hastalıkları Kontrol ve Önlem Merkezi'ne göre bu sayı bir hafta önce 16 binde bulunuyordu.

DSÖ'ye göre Afrika'da salgından dolayı 300 bin kişi ölebilir ve ve bu durum 30 milyon kişinin "derin bir yoksulluğa" sürüklenmesine neden olabilir.