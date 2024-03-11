Dünya Filistin için ayakta

Dünyanın birçok yerinde vatandaşlar Filistin için gösteri düzenlediler. İngiltere’nin başkenti Londra’da Gazze’de ateşkes çağrısıyla toplanan 250 bin kişiye seslenen konuşmacılar, Gazzeli kadınlarla dayanışma çağrısında bulundu.

Yürüyüşün organizatörlerinden Filistin Dayanışma Kampanyası yöneticilerinden Louise Regan, “Hükümet yürüyüşleri durdurmak istiyorsa önce İsrail’i silahlandırmayı bırakmalı ve ateşkes çağrısı yapmalıdır. Şunu bilmeleri gerekir ki ateşkes yapılana kadar yürümeye devam edeceğiz ve uzun vadeli adalet için mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

‘Hüzün yürüyüşü’ düzenlendi

Fransa’nın başkenti Paris’te Filistin yanlıları, İsrail’in saldırılarını aylardır sürdürdüğü Gazze’deki “soykırıma” karşı gösteri düzenledi. Sırbistan’ın çoğunlukla Müslümanların yaşadığı Sancak bölgesindeki Novi Pazar şehrinde, İsrail’in Gazze’ye saldırıları protesto edildi. İsrail vatandaşı Filistinliler, İsrail’in Gazze’ye saldırılarının durması ve ateşkes sağlanması için kuzeydeki kentlerinde protesto yürüyüşü yaptı. Almanya’nın başkenti Berlin’de binlerce kişi, Gazze’de soykırımın durması için gösteri yaptı. Avusturya’nın başkenti Viyana’da ise İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sonucunda hayatını kaybeden 31 bine yakın Filistinli için “hüzün yürüyüşü” düzenlendi.