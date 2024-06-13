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13 HAZİRAN 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Dünya genelinde 120 milyon kişi zorla yerinden edildi

13 Haziran 2024, Perşembe 14:58
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), küresel olarak zorla yerinden edilenlerin sayısının 120 milyona ulaştığını bildirdi.

BMMYK, "Zorla Yerinden Edilmede Küresel Eğilim 2024" başlıklı raporunu yayınladı.

Raporda, zorla yerinden edilmede 12 yıllık üst üste artışın yaşandığı bildirilirken, geçen yılın rakamların dünya genelinde tarihi yeni seviyelere ulaştığı kaydedildi.

Toplam rakamın Mayıs 2024 itibarıyla 120 milyona ulaştığı belirtilen raporda, Sudan, Gazze ve Myanmar'da devam eden çatışmaların yeni yerinden edilmeleri tetiklediği ve bunlara acilen çözüm bulunması gerektiğinin altı çizildi.

Yerinden edilmelerdeki artışın, yeni ve uzun süredir devam eden krizlerin çözülmesindeki "başarısızlığı" yansıttığı vurgulanırken, bu durum karşısında dünyanın kayıtsızlığına ve eylemsizliğine karşı uyarı yapıldı.

Raporda, zorla yerinden edilenlerin sayısının dünyanın en yoğun 12'nci nüfus yoğunluğuna sahip Japonya ile eşdeğer olduğu kaydedildi.

Yerinden edilme rakamlarının artmasına Sudan'daki devam eden yıkıcı çatışmaların en büyük katkıyı yaptığı belirtilirken, Nisan 2023'ten bu yana ülke içinde 7,1 milyondan fazla kişi yerinden edildi ve 1,9 milyon Sudanlının da komşu ülkelere geçtiğine değinildi.

Gazze Şeridi'nde 1,7 milyon insanın yerinden edildiği tahmin ediliyor

Raporda, "2023 yılı sonunda toplam 10,8 milyon Sudanlı yerinden edildi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Myanmar'da geçen yıl şiddetli çatışmalar nedeniyle milyonlarca kişi ülke içinde yerinden edildi." ifadesi kullanıldı.

BM Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA), 2023'ün sonu itibarıyla Gazze Şeridi'nde yaşanan yıkıcı şiddet nedeniyle 1,7 milyona yakın insanın (nüfusun yüzde 75'i) yerinden edildiğini tahmin ettiği kaydedilirken, bazı Filistinli mültecilerin birden çok kez yerinden olduğu ifade edildi.

Suriye'nin, 13,8 milyon kişinin ülke içinde ve dışında zorla yerinden edilmesiyle dünyanın en büyük yerinden edilme krizi olmaya devam ettiğinin altı çizildi.

Raporda, şunlar kaydedildi:

"(Dünya genelinde) Yerinden edilme rakamlarındaki en büyük artış, çatışmalardan kaçıp kendi ülkelerinde kalan kişiler nedeniyle yaşandı. Ülke İçinde Yerinden Edilme İzleme Merkezine (IDMC) göre, bu sayı 68,3 milyon kişiye yükseldi. Bu da son 5 yılda neredeyse yüzde 50'lik bir artışa karşılık geliyor."

5 milyondan fazla ülke içinde yerinden edilmiş kişi menşe ülkelerine geri döndü

Mültecilerin ve uluslararası korumaya ihtiyaç duyan diğer kişilerin sayısının, BMMYK ve UNRWA'nın yetki alanı altındakiler dahil 43,4 milyona yükseldiği bildirildi.

Raporda, mültecilerin büyük çoğunluğu komşu ülkelerde barındığı hatırlatılırken, bunların yüzde 75'inin düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşadığına işaret edildi.

2023'te dünya genelinde 5 milyondan fazla ülke içinde yerinden edilmiş kişinin ve bir milyondan fazla mültecinin menşe ülkelerine geri döndüğünü vurgulandı.

Öte yandan iklim krizi ve bunun zorla yerinden edilmiş insanları nasıl giderek artan ve orantısız bir şekilde etkilediğine ilişkin yeni analizler de raporda aktarıldı.

BM'den mülteciler ve onlara ev sahipliği yapan ülkelerle "dayanışma" çağrısı

Raporda görüşlerine yer verilen BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, bu keskin ve giderek artan rakamların arkasında sayısız insanlık trajedisi yattığını vurgularken, "Bu acı, uluslararası toplumu zorla yerinden edilmenin temel nedenleriyle mücadele etmek için acilen harekete geçmeye teşvik etmeli." ifadelerini kullandı.

Savaşan tarafların, savaşın temel yasalarına ve uluslararası hukuka saygı duyması gerektiğinin altını çizen Grandi, çatışmalara, insan hakları ihlallerine ve iklim krizine yönelik daha iyi işbirliği ve ortak çabaların olmaması halinde, yerinden edilme rakamlarının artmaya devam edeceğini, bunun da yeni sefaletlere ve maliyetli insani müdahalelere yol açacağını belirtti.

Grandi, "Mülteciler ve onlara ev sahipliği yapan toplulukların dayanışmaya ve yardım eline ihtiyacı var. Onlar, dahil olduklarında toplumlara katkıda bulunabilirler ve bulunuyorlar." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl milyonlarca insan evlerine döndüğünü hatırlatan Grandi, bunun "önemli bir umut ışığı" olduğunu da kaydetti.

AA

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