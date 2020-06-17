Dünya genelinde 3.5 milyon aktif vaka var

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 446 bin 390 kişi öldü, virüs tespit edilen 4 milyon 333 bin 428 kişi iyileşti.

Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 494 bin 780 aktif vaka bulunurken, virüs tespit edilenlerin sayısı da 8 milyon 274 bin 598'e ulaştı.

En ağır bilanço ABD'de

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke olan ABD'de 2 milyon 208 bin 402 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 119 bin 132 kişi öldü.

Vaka sayısı 50 bini aşan ülkeler

ABD'ye ilaveten vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler, şöyle sıralandı:

"Brezilya (928 bin 834), Rusya (553 bin 301), Hindistan (354 bin 161), İngiltere (298 bin 136), İspanya (291 bin 408), İtalya (237 bin 500), Peru (237 bin 156), İran (192 bin 439), Almanya (188 bin 382), Şili (184 bin 449), Türkiye (181 bin 298), Fransa (157 bin 716), Meksika (154 bin 863), Pakistan (154 bin 760), Suudi Arabistan (136 bin 315), Kanada (99 bin 467), Bangladeş (94 bin 481), Çin (83 bin 265), Katar (82 bin 77), Güney Afrika (76 bin 334), Belçika (60 bin 155), Belarus (55 bin 369), Kolombiya (54 bin 931) ve İsveç (53 bin 323)."

Bu ülkelerdeki can kaybı verileri ise şöyle:

"Brezilya 45 bin 456, İngiltere 41 bin 969, İtalya 34 bin 405, Fransa 29 bin 547, İspanya 27 bin 136, Meksika 18 bin 310, Hindistan 11 bin 921, Belçika 9 bin 663, İran 9 bin 65, Almanya 8 bin 910, Kanada 8 bin 213, Rusya 7 bin 478, Peru 7 bin 56, İsveç 4 bin 939, Türkiye 4 bin 842, Çin 4 bin 634, Şili 3 bin 383, Pakistan 2 bin 975, Kolombiya 1801, Güney Afrika 1625, Bangladeş 1262, Suudi Arabistan 1052, Belarus 318 ve Katar 80.