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11 TEMMUZ 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Dünya genelinde koronavirüse yakalanan kişi sayısı 12 milyon 630 bini aştı

11 Temmuz 2020, Cumartesi 12:03
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 562 bin 889 kişi öldü, virüs saptanan 7 milyon 366 bin 491 kişi iyileşti.

Dünya genelinde tedavisi süren 4 milyon 701 bin 687 vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke ABD'de 3 milyon 291 bin 786 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 136 bin 671 kişi öldü.

Vaka sayısı 50 bini aşan ülkeler

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler şöyle sıralandı:

"Brezilya (1 milyon 804 bin 338), Hindistan (822 bin 603), Rusya (713 bin 936), Peru (319 bin 946), Şili (309 bin 274), İspanya (300 bin 988), Meksika (289 bin 174), İngiltere (288 bin 133), İran (252 bin 720), Güney Afrika (250 bin 687), Pakistan (246 bin 351), İtalya (242 bin 639), Suudi Arabistan (226 bin 486), Türkiye (210 bin 965), Almanya (199 bin 588), Bangladeş (178 bin 443), Fransa (170 bin 752), Kolombiya (140 bin 776), Kanada (107 bin 126), Katar (102 bin 630), Arjantin (94 bin 60), Çin (83 bin 587), Mısır (80 bin 235), İsveç (74 bin 898), Irak (72 bin 460), Endonezya (72 bin 347), Ekvador (65 bin 18), Belarus (64 bin 604), Belçika (62 bin 357), Kazakistan (56 bin 455), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) (54 bin 50), Umman (53 bin 614), Kuveyt (53 bin 580) Filipinler (52 bin 914), Ukrayna (52 bin 43),ve Hollanda (50 bin 840).”

Bu ülkelerdeki can kaybı verileri ise şu şekilde:

"Brezilya 70 bin 524, İngiltere 44 bin 650, İtalya 34 bin 938, Meksika 34 bin 191, Fransa 30 bin 4, İspanya 28 bin 403, Hindistan 22 bin 144, İran 12 bin 447, Peru 11 bin 500, Rusya 11 bin 17, Belçika 9 bin 781, Almanya 9 bin 130, Kanada 8 bin 759, Şili 6 bin 781, Hollanda 6 bin 136, İsveç 5 bin 526, Türkiye 5 bin 323, Pakistan 5 bin 123, Ekvador 4 bin 939, Kolombiya 4 bin 925, Çin 4 bin 634, Güney Afrika 3 bin 860, Mısır 3 bin 702, Endonezya 3 bin 469, Irak 2 bin 960, Bangladeş 2 bin 275, Suudi Arabistan 2 bin 151, Arjantin 1774, Filipinler 1360, Ukrayna 1345, Belarus 454, Kuveyt 383, BAE 330, Kazakistan 264 ve Katar 146."

AA

Etiketler: koronavirüs
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