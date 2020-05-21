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22 MAYIS 2020 CUMA - YIL: 51

Dünya genelinde son 24 saat böyle geçti

21 Mayıs 2020, Perşembe 23:01
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 5 milyon 150 bini aşarken, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 55 bine ulaştı.

"Worldometer" sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'de Kovid-19 vakalarının sayısı 1 milyon 600 bine ulaşırken, can kaybı 95 bin 781 oldu. Ülkede bugüne kadar 371 bin 795 kişi ise sağlığına kavuştu.

İngiltere'de ise vaka sayısı 250 bin 908'e çıktı, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 36 bin 42 olarak açıklandı.

İngiliz hükümeti, ilaç firması Roche ile antikor testi temini konusunda anlaştığını duyururken, ülkede 20 dakikada sonuç verecek Kovid-19 testleri denenmeye başladı.

İtalya'daki can kaybı 32 bin 486'ya, virüs bulaşan kişi sayısı 228 bin 6'ya, iyileşen sayısı da 134 bin 560'a yükseldi.

Başbakan Giuseppe Conte, salgına dair önlemleri gevşettikleri bu dönemin ekonomide "motoru yeniden çalıştırma zamanı" olduğunu ve aşı bulununcaya kadar bekleyemeyeceklerini söyledi.

Fransa'daki vaka sayısı 181 bin 826'ya ulaşırken, can kaybı 28 bin 215, iyileşen sayısı 63 bin 858 olarak açıklandı.

Başkent Paris'te sağlık çalışanları, çalışma koşullarını protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi.

İspanya'da ise can kaybı 27 bin 940'a ve vaka sayısı 280 bin 117'ye yükseldi, hastalığı atlatanların sayısı da 196 bin 958 oldu. Kovid-19 hastalarında günlük ölüm sayısı son 5 gündür 100'ün altında, son 24 saatteki 52 ölüm, olağanüstü halin ilan edildiği 14 Mart'tan bu yana en düşük istatistik oldu.

Brezilya'da can kaybı 19 bin 148'e, vaka sayısı ise 296 bin 33'e ulaştı. Güney Amerika'da salgının merkez üssü haline gelen ülkede 116 bin 683 kişi iyileşti.

Rusya'daki vaka sayısı 317 bin 554'e, ölü sayısı 3 bin 99'a yükseldi, iyileşenlerin sayısı 92 bin 681 olarak kaydedildi.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de son 24 saatte yalnızca 2 yeni vaka saptandı, ülkede yıllık meclis toplantıları başladı.

Almanya'da ilk teravih namazı kılındı

Almanya'da ibadete bir süre ara verilen camilerin bazılarında, belirli kurallar çerçevesinde bu yılın ilk teravih namazı kılındı.

Ülkenin Stuttgart kentinde, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi'nin Kovid-19 önlemlerine karşı düzenleyeceği gösteriye izin verilmedi.

Danimarka'da 11 Mayıs’ta yürürlüğe giren 2. adım genişletilerek müze, tiyatro, sinema, sanat merkezleri, akvaryum, hayvanat bahçeleri ve botanik parklarının açılmasına karar verildi.

Yunanistan'da turizm sezonunun açılmasıyla ülkeye gelecek ziyaretçilere Kovid-19 testi yapılmayacağı ve karantina uygulanmayacağı belirtildi.

Filistin Yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) virüsle mücadele için İsrail üzerinden Filistin'e gönderdiği yardım malzemelerini geri çevirdi.

Tayland'da OHAL uzatıldı

Katar'da halkın Ramazan Bayramı ziyaretlerinden kaçınması istendi. Umman'da, bayram günlerinde kapsamlı sokağa çıkma yasağı uygulanmayacağı açıklandı.

Mısır hükümeti, salgınla mücadeleye destek için devlet memurlarının maaşlarında kesinti yapılmasını öngören yasa tasarısını onayladı.

Meksika'nın başkenti Meksiko'da uygulanan karantina tedbirlerinin 1 Haziran'dan itibaren aşamalı olarak kaldırılacağı bildirildi.

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde, Kovid-19 testi pozitif çıkan 115 hamile kadının 112'sinin bebeğinde Kovid-19 tespit edilmedi.

Tayland Ulusal Güvenlik Konseyi, olağanüstü halin (OHAL) 31 Haziran’a kadar uzatılacağını açıkladı.

Gazze'deki camiler dezenfekte ediliyor

Gazze Şeridi'nde yaklaşık iki aydır kapalı olan camilerin cuma ve bayram namazları için açılacağının açıklanmasının ardından, temizlik ve dezenfekte çalışmaları başlatıldı.

Tunus'ta salgın nedeniyle kapatılan cami, restoran ve kafelerin 4 Haziran'da açılmasının planlandığı bildirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Ramazan Bayramı namazı sosyal mesafeye uygun olarak kılınacak ve camilerin içi dolduğu takdirde cemaat, namazı cami avlularında eda edecek.

Nijerya hükümeti, kapasitesinin üzerine çıkan hapishanelerde şimdiye kadar 3 bin 751 mahkumun kefaletle serbest bırakıldığını duyurdu.

Japonya'da Osaka, Kyoto ve Hyogo'da yürürlükte bulunan OHAL şartları kaldırıldı.

Pakistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1000'i geçti.

AA

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  • Kerem

    22.5.2020 07:23:22

    Anlamıyorum bu kadar çok ölüm ve vaka varken bunlar niye hâlâ yasakları gevşetiyor ki...

Risale-i Nur Külliyatı

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