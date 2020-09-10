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11 EYLÜL 2020 CUMA - YIL: 51

Dünya genelinde son 24 saat böyle geçti

10 Eylül 2020, Perşembe 23:00
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 28 milyon 214 bine yükselirken, salgında ölenlerin sayısı 910 bine, iyileşenlerin sayısı ise 20 milyon 220 bine ulaştı.

Vaka sayıları ABD'de 6 milyon 550 bine, Hindistan'da 4 milyon 465 bine, Brezilya'da 4 milyon 197 bine, Rusya'da 1 milyon 46 bine çıktı.

ABD’de, salgın nedeniyle uluslararası yolculara yönelik getirilen kısıtlama ve ek sağlık taramalarının kaldırılacağı belirtildi.

Oxford Üniversitesi ve ilaç şirketi AstraZeneca'nın beraber geliştirdiği Kovid-19 aşısının, klinik denemelerinin askıya alınmasına rağmen, yıl sonuna kadar veya 2021 başında hazır olabileceği belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) salgına karşı küresel aşı ve tedavi programına (ACT Accelerator) 35 milyar dolar daha gerektiğini söyledi.

İspanya'da son 24 saatte 10 bin 764 vaka kaydedilirken, başkent Madrid'de doktorlar, Kovid-19 vakalarıyla ilgili hastanelerdeki yoğunluğa çözüm bulunmadığı ve taleplerinin dinlenmediği gerekçesiyle 28 Eylül'den itibaren süresiz greve gitme kararı aldı.

Son 24 saatte 9 bin 843 vakanın tespit edildiği Fransa'da, salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

İngiltere, son günlerde vaka sayılarında artış kaydedilen Portekiz ve Macaristan'ı "güvenli ülkeler" listesinden çıkarırken İsveç'i listeye dahil etti.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19 için dünya genelinde 180 aşı adayının geliştirilme aşamasında olduğunu, bunların 35'nin de insanlar üzerinde denenmeye devam ettiğini bildirdi.

DSÖ, insanlar üzerinde denenen bazı aşı adaylarının sonuçlarının yıl sonunda ortaya çıkacağını belirtti.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), Kovid-19 aşısının geliştirilmesi halinde, dünyaya dağıtılması için 8 bin kargo uçağına ihtiyaç duyulacağını açıkladı.

Bosna Hersek, salgın nedeniyle 22 Mart'ta kapatılan ülke sınırlarının negatif PCR testi koşuluyla tüm ülke vatandaşlarına açıldığını duyurdu.

Myanmar'da artan vakalar nedeniyle ülkenin en büyük kenti Yangon'a bağlı yerleşimlerde karantina ilan edildi. Bu kapsamda Yangon'a bağlı 20 ilçe ve beldede kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacağı belirtilirken, gıda temini gibi zorunlu haller dışında evlerin terk edilmemesi uyarısı yapıldı.

Endonezya Ekonomi Bakanı Airlangga Hartarto, Cakarta’da yeniden uygulanacak kapsamlı Kovid-19 kısıtlamalarına ilişkin zaruri hizmet dışındaki iş yerlerinin yüzde 50 kapasite ile çalışmaya devam edebileceğini açıkladı.

Gürcistan'da başkent Tiflis'te ekimde yapılması planlanan geleneksel "Tbilisoba" bayramı kutlamaları iptal edilirken, Raça-Leçkhumi ve Kvemo Svaneti bölgesinde bulunan 2 köy karantinaya alındı. 

Moldova Eğitim, Kültür ve Araştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, 12 okul ve 60 sınıfın karantinada bulunduğu kaydedildi.

İsrail ile Yunanistan'daki salgında şimdiye kadar görülen en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde Kovid-19 hastası 6 aylık bebek öldü.

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), salgın nedeniyle bu yıl "derin bir resesyon" beklendiğini bildirerek küresel ekonominin yüzde 3,8 daralacağı tahmininde bulundu.

Merkezi Berlin'de bulunan Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (DIW), Alman ekonomisinin salgının neden olduğu resesyondan beklenenden daha hızlı çıkacağını belirterek bu yıl GSYH'nin yüzde 6 daralacağı öngörüsünde bulundu.

Milipol Katar 2020, tüm dünyada ve Katar’da vaka sayısının yeniden tırmanışa geçmesi nedeniyle Mart 2021'e ertelendi.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Napoli'nin kulüp başkanı Aurelio De Laurentiis'in Kovid-19 testi pozitif çıktı.

AA

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