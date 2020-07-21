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Dünya genelinde son 24 saat

21 Temmuz 2020, Salı 23:16
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 14 milyon 970 bine ulaşırken, can kaybı 615 bin 880'e, iyileşenlerin sayısı 8 milyon 990 bine yükseldi.

"Worldometer" internet sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 3 milyon 989 bin 363'e yükseldi, can kaybı 144 bin 404'e ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 1 milyon 862 bini geçti.

Latin Amerika'da salgının merkez üssü olarak nitelendirilen Brezilya'da vaka sayısı 2 milyon 129 bine, can kaybı 80 bin 493'e çıktı. Ülkede 1 milyon 409 bin 202 kişi de iyileşti.

Hindistan'da son 24 saatte vaka sayısı 37 bin 234 artarak 1 milyon 192 bin 151'e ulaştı, 28 bin 769 kişi öldü. Ülkede 752 bin 312 kişinin iyileştiği bildirildi.

Rusya'da vaka sayısı 783 bin 328'e, can kaybı 12 bin 580'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 562 bin 384 oldu.

İspanya'da vaka sayısı 313 bin 274'e yükselirken, can kaybı 2 artarak 28 bin 424 olarak kaydedildi.

İngiltere'de ise vaka sayısı 295 bin 817'ye ulaşırken, 45 bin 422 kişi öldü.

İran'da vaka sayısı 278 bin 827'ye yükseldi, can kaybı 14 bin 634 oldu, 242 bin 351 kişi sağlığına kavuştu.

İtalya'da can kaybı 15 artarak 35 bin 73'e, toplam vaka sayısı 244 bin 752'ye, iyileşenlerin sayısı 197 bin 431'e ulaştı.

Hollanda'da Kovid-19 vaka sayısının bir haftada yüzde 84 arttığı bildirildi.

Avusturya'da son günlerde Kovid-19 vakalarındaki artışlar nedeniyle market, postane ve bankalarda yeniden maske kullanılması kararlaştırıldı.

Dominik Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle 45 günlük olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Ruanda, Kovid-19 sürecinde ihtiyaç sahibi 200 bin vatandaşına maddi yardım yaptı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 tespit edilen ve durumları ağırlaşan Çalışma ve Mineral Kaynaklar bakanları hastaneye kaldırıldı.

Nepal'de Kovid-19 nedeniyle 4 aydır uygulanan sokağa çıkma yasağı günlük vaka sayılarındaki düşüşler göz önüne alınarak kaldırıldı.

AA

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