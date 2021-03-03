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3 MART 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Dünya genelinde son 24 saat

03 Mart 2021, Çarşamba 01:33
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 115 milyon 188 bini, ölenlerin sayısı 2 milyon 554 bini, iyileşenlerin sayısı 90 milyon 854 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 29 milyon 321 bine, Hindistan'da 11 milyon 138 bine, Brezilya'da 10 milyon 589 bine ve Rusya'da 4 milyon 268 bine ulaştı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), eyalet yönetimlerini salgına karşı alınan önlemleri gevşetmekte erken davrandıkları konusunda uyardı ve bu konudaki endişelerini paylaştı.

Twitter, Kovid-19 aşısı hakkında yanlış bilgiler içeren paylaşımlara "uyarı işareti" koyup ihtara uymayan hesapları kapatmak için "vuruş sistemi" uyguladığını duyurdu.

Almanya'da reel perakende satışlar, Kovid-19 salgınının ikinci dalgası nedeniyle tedbirlerin sıkılaştırıldığı ocakta bir önceki aya göre yüzde 4,5 geriledi.

Avrupa Birliği (AB) içinde Kovid-19 aşılarının dağıtım ve tedarikine ilişkin yaşanan sorunlar nedeniyle Çekya ve Slovakya Rus aşısına yönelirken, Avusturya ise İsrail ile aşı konusunda iş birliği yapacağını açıkladı.

Suudi Arabistan, bu yıl hac farizası için Kovid-19 aşısı yapılmasının temel şart olduğunu duyurdu.

Peru'da vakaların son zamanlarda yeniden artması üzerine Avrupa ve Brezilya uçuşları 14 Mart'a kadar askıya alındı.

Çin hükümetinin Irak'a hediye ettiği Kovid-19 aşısını taşıyan uçak Bağdat ve Erbil'e ulaşırken, Sağlık Bakanlığı, Çinli ilaç firması Sinopharm'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısının ülkede uygulanmaya başladığını duyurdu.

Kolombiya, salgın tedbirleri kapsamında Mart 2020'den bu yana kapalı tuttuğu kara sınırlarının süresini 1 Haziran'a kadar uzattığını duyururken, Kolombiya, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında dağıtılan Kovid-19 aşılarını teslim alan ilk Güney Amerika ülkesi oldu.

Japonya, Çin'de anal yolla yapılan Kovid-19 testlerinin, bu ülkeyi ziyaret eden vatandaşlarına uygulanmamasını talep etti.

Filipinler'de, Güney Afrika'da ortaya çıkan ve mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan Kovid-19 türü 6 kişide tespit edildi.

Güney Sudan'da konuşlu Birleşmiş Milletler (BM) barış gücünde görevli Tayland ordusundan bir doktorun, askerlere "sahte" Kovid-19 aşısı sattığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kovid-19 aşısı oldu.

Kovid-19'a karşı aşılama çalışmalarında Avrupa'nın en başarılı ülkeleri arasında bulunan Sırbistan, komşusu Bosna Hersek'e 10 bin doz aşı bağışladı.

Nijerya, COVAX tarafından gönderilen aşıların ilk kısmını teslim aldı.

Sri Lanka’da hükümet, Kovid-19 salgınında ölen Müslüman ve Hristiyanların cesetlerinin uzak bir adaya gömülmesine karar verdi.

Malezya Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, başkent Kuala Lumpur ile Selangor ve Penang eyaletlerinde sokağa çıkma yasağının 5 Mart'tan itibaren kaldırılacağını duyurdu.

Tacikistan, salgın nedeniyle Mart 2020'de askıya aldığı Kazakistan ve Afganistan'a yönelik uçak seferlerini yeniden başlatacak.

Kanada ekonomisi, salgının etkisiyle 2020'de yüzde 5,4 küçüldü.

AA

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