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22 NİSAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Dünya genelinde son 24 saat

21 Nisan 2021, Çarşamba 23:23
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 144 milyon 206 bini, ölenlerin sayısı 3 milyon 65 bini, iyileşenlerin sayısı 122 milyon 375 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de ı32 milyon 551 bine, Hindistan'da 15 milyon 880 bine, Brezilya'da 14 milyon 50 bine ve Fransa'da 5 milyon 374 bine yükseldi.

ABD, salgın nedeniyle ülkelerin yüzde 80'ine yönelik seyahat uyarılarını "seyahat etmeyin" anlamına gelen 4. seviye olarak güncelledi.

ABD ilaç firması Johnson & Johnson'un Maryland eyaletindeki aşı tesislerinde inceleme yapan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) birden fazla sorun tespit ettiğine dair rapor açıkladı.

ABD merkezli ilaç firması Pfizer ile Alman şirketi BioNTech’in geliştirdiği Kovid-19 aşısının, Meksika ve Polonya’da sahtelerinin tespit edildiği belirtildi.

Hindistan'da biyoteknoloji şirketi Bharat Biotech'in Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi (ICMR) iş birliğinde geliştirdiği yerli Kovid-19 aşısının, üçüncü aşama klinik denemelerinde yüzde 78 etkili olduğu bildirildi.

Fransa'da salgın nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılacağı, mayıs ortasından itibaren mağazaların ve bazı restoranların teraslarının ve kültürel yerlerinin yeniden hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.

İspanya'nın La Vanguardia gazetesi, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ile ilaç firması Pfizer/BioNTech arasında aşı için yapılan anlaşma gereği, doz başına ortalama 15,50 avrodan 300 milyon dozluk bir sözleşmenin olduğunu iddia etti.

Almanya’da salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sertleştirilmesini öngören Enfeksiyona Karşı Koruma Yasası'nda değişiklik yapılmasına ilişkin tasarı Federal Meclisten geçti.

Almanya'nın başkenti Berlin’de hükümetin salgınla mücadelede izlediği politika protesto edildi.

Danimarka, azınlık Danimarkalıların da yaşadığı Almanya’nın Schleswig-Holstein eyaletine, 55 bin doz AstraZeneca aşısını “ödünç” vereceğini bildirdi.

Hollanda'da hükümet, ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 28 Nisan'dan itibaren kaldırıldığını açıkladı.

Kolombiya'da son günlerde vaka ve ölü sayılarının hızla yükselmesi nedeniyle ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'a AstraZeneca'nın geliştirdiği aşıdan yaptırıldı.

Irak’ta vaka sayısı 1 milyona ulaştı

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedir, ülkede Kovid-19'a yakalanan kişi sayısının 1 milyonu bulduğunu söyledi.

Yunanistan'da uygulanan genel karantina nedeniyle yaklaşık 5 aydır kapalı olan restoran ve kafelerin 3 Mayıs'tan itibaren tekrar açılacağı açıklandı.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik, Sputnik V aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın da içinde bulunduğu Saraybosna Kantonunda, 75 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanma çalışmalarına başlandı.

Ukrayna'da salgın tedbirleri kapsamında uygulanan karantinanın süresi 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

Eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, salgınla daha iyi mücadele edilmesi için ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) kaldırılması yönünde Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'a dilekçe yolladı.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide Tokyo, Osaka ve Hyogo bölgelerinde artan vakalara karşı olağanüstü hal (OHAL) ilan etmeyi planladıklarını bildirdi.

Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarında yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için sporculara günlük tükürük testi uygulanacağı bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) iç savaşın sürdüğü Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib iline, 53 bin 800 doz aşı gönderdi.

Avustralya'da kamu denetçisi Adil Çalışma Komisyonunun (FWC) işverenlerin çalışanlarına aşı zorunluluğu getirmesini kolaylaştıran bir karar aldığı bildirildi.

AA

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