"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 AĞUSTOS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Dünya genelinde vaka sayısı 20 milyona yaklaştı

08 Ağustos 2020, Cumartesi 10:23
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 19 milyon 548 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 724 bin 149 kişi öldü.

Vaka sayısı dünya genelinde 19 milyon 548 bin 146’ya çıkarken, virüs saptanan 12 milyon 549 bin 198 kişi sağlığına kavuştu. Dünyada tedavisi süren 6 milyon 274 bin 799 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün olduğu ABD'de 5 milyon 95 bin 524 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 164 bin 94 kişi öldü.

Vaka sayısı 100 bini aşan amülkeler

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 100 bini geçen ülkeler şöyle:

"Brezilya (2 milyon 967 bin 64), Hindistan (2 milyon 89 bin 773), Rusya (877 bin 135), Güney Afrika (545 bin 476), Meksika (469 bin 407), Peru (463 bin 875), Şili (368 bin 825), Kolombiya (367 bin 196), İspanya (361 bin 442), İran (322 bin 567), İngiltere (309 bin 5), Suudi Arabistan (285 bin 793), Pakistan (283 bin 487), Bangladeş (252 bin 502), İtalya (249 bin 756), Türkiye (238 bin 450), Arjantin (235 bin 677), Almanya (216 bin 315), Fransa (197 bin 921), Irak (144 bin 64), Filipinler (122 bin 754), Endonezya (121 bin 226), Kanada (118 bin 985) ve Katar (112 bin 383).”

ABD’nin haricinde ölü sayısı 5 bini geçen ülkeler ise şu şekilde sıralandı:

"Brezilya (99 bin 702), Meksika (51 bin 311), İngiltere (46 bin 511), Hindistan (42 bin 602), İtalya (35 bin 190), Fransa (30 bin 324), İspanya (28 bin 503), Peru (20 bin 649), İran (18 bin 132), Rusya (14 bin 725), Kolombiya (12 bin 250), Şili (9 bin 958), Güney Afrika (9 bin 909), Belçika (9 bin 866), Almanya (9 bin 254), Kanada (8 bin 970), Hollanda (6 bin 154), Pakistan (6 bin 68), Ekvador (5 bin 897), Türkiye (5 bin 813), İsveç (5 bin 763), Endonezya (5 bin 593) ve Irak (5 bin 236).”

AA

Okunma Sayısı: 240
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD'de son 24 saatte 1308 ölüm ve 64 bin yeni vaka!

    Türk aileler Beyrut'taki dehşet anlarını anlattı

    Aliya İzetbegoviç dualarla yad edildi

    Kayseri '12 Ağustos'a odaklandı

    Muğla yine yanıyor

    Çin’de ''hıyarcıklı veba'' sebebiyle bir kişi daha öldü

    Salgının ağır seyrettiği Brezilya, Meksika ve Hindistan'ın son 24 saati

    Afrika'da da bilanço ağırlaşıyor

    Geriye enkaz yığınları kaldı

    Dünya genelinde vaka sayısı 20 milyona yaklaştı

    Ekonomi öngörülebilir olmaktan çıktı... Bedeli vatandaş ödeyecek!

    Yunanistan’ın Ayasofya İnadı

    Yayın dünyası zaafiyet içinde

    Beyrut’un hikâyesi

    Türkiye, AB için önemli bir ortak

    Bitlis'in Hizan ilçesinde deprem

    İçişleri Bakanlığı "Orman Yangınları" konulu genelge yayımladı

    Aksaray’da maske takmak zorunlu oldu

    New York'taki okullara sonbaharda yüz yüze eğitim izni verilecek

    Lübnan Cumhurbaşkanı: Patlamanın nedenleri netleşmedi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kısa bir ara
    Ahmet BATTAL

    Kanun hükmünde tımarhane
    Misbah ERATİLLA

    Musa Anter ve uzun yaşamak
    Yasemin YAŞAR

    Şeytanı ailece kovmak
    Genel

    Ekonomi öngörülebilir olmaktan çıktı... Bedeli vatandaş ödeyecek!
    Ali FERŞADOĞLU

    Sihirbaz yöneticiler halkı nasıl aldatır?
    Genel

    Yunanistan’ın Ayasofya İnadı
    Risale-i Nur'dan

    Dünyanın üç yüzü var
    Cevher İLHAN

    “Eleştiri hakkı”nın gasbı...
    Mehmet ÇETİN

    İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmeler başlarken

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.