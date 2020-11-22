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22 KASIM 2020 PAZAR - YIL: 51

Dünya genelindeki vaka sayısı 60 milyona yaklaştı

22 Kasım 2020, Pazar 12:17
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 386 bin 570 kişi öldü.

Vaka sayısı 58 milyon 494 bin 801'e çıkarken, virüs saptanan 40 milyon 467 bin 954 kişi sağlığına kavuştu.

Tedavileri devam eden 16 milyon 640 bin 277 hasta bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 12 milyon 450 bin 666 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 261 bin 790 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 500 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (9 milyon 95 bin 908), Brezilya (6 milyon 52 bin 786), Fransa (2 milyon 127 bin 51), Rusya (2 milyon 64 bin 748), İspanya (1 milyon 589 bin 219), İngiltere (1 milyon 493 bin 383), İtalya (1 milyon 380 bin 531), Arjantin (1 milyon 366 bin 182), Kolombiya (1 milyon 240 bin 493), Meksika (1 milyon 32 bin 688), Peru (948 bin 81), Almanya (918 bin 271), Polonya (843 bin 475), İran (841 bin 308), Güney Afrika (765 bin 409), Ukrayna (612 bin 665), Belçika (556 bin 904), Şili (539 bin 143) ve Irak (533 bin 555)."

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı ölüm sayısının 10 bini aştığı ülkeler ise şöyle:​​​​​​​

"Brezilya (169 bin 16), Hindistan (133 bin 263), Meksika (101 bin 373), İngiltere (54 bin 626), İtalya (49 bin 261), Fransa (48 bin 518), İran (44 bin 327), İspanya (42 bin 619), Arjantin (36 bin 902), Rusya (35 bin 778), Peru (35 bin 549), Kolombiya (35 bin 104), Güney Afrika (20 bin 845), Endonezya (15 bin 774), Belçika (15 bin 522), Şili (15 bin 30), Almanya (14 bin 239), Polonya (13 bin 288), Ekvador (13 bin 139), Türkiye (12 bin 219), Irak (11 bin 925), Kanada (11 bin 406) ve Ukrayna (10 bin 813)."

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