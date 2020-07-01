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2 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Dünya genelinden son 24 saatteki önemli gelişmeler

01 Temmuz 2020, Çarşamba 23:20
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dünya genelindeki vaka sayısı 10,7 milyonu geçerken, 516 bin kişi öldü, 5,8 milyon kişi ise iyileşti.

Salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 2 milyon 750 bine ulaşırken, can kaybı ise 130 bini geçti. Ülkedeki iyileşen sayısı ise 1 milyon 146 bine çıktı.

ABD ile Meksika sınırındaki bir çadır kampında yaşayan göçmenler arasında ilk kez Kovid-19'a rastlandığı bildirildi.

Başkanlık için yarışan Demokrat aday Joe Biden, salgın sırasında seçim mitingleri yapmayacağını açıkladı.

ABD'nin, Kovid-19 tedavisinde kullanılan "Remdesivir" adlı ilaca ait tüm stokları satın aldığı iddia edildi.

Brezilya'daki vaka sayısı 1 milyon 425 bini aşarken, can kaybı da 60 bine ulaştı. Ülkede bugüne kadar 790 bin kişi sağlığına kavuştu.

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 43 bin 906'ya, vaka sayısı ise 313 bin 483'e ulaştı.

İtalya'da ise ölenlerin sayısı 34 bin 788'e yükselirken, vaka sayısı da 240 bin 760 oldu. İyileşenlerin sayısı ise 190 bin 717 olarak açıklandı.

Kovid-19 kaynaklı can kayıpları İspanya'da 28 bin 363'e, Fransa'da 29 bin 861'e, Meksika'da ise 27 bin 769'a çıktı.

İspanya-Portekiz sınırı törenle açıldı

Salgın nedeniyle 17 Mart'tan beri kapalı olan İspanya-Portekiz kara sınırı, iki ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı törenle yeniden açıldı.

Avusturya, vaka sayılarının Batı Balkan ülkelerinde yeniden artış göstermesi üzerine bu ülkelere seyahat uyarısını en yüksek seviyeye çıkardı.

Belçika'da kafe ve restoranlarda 15 kişinin bir araya gelmesine, kapalı alanlarda 200, açık alanlarda ise 400 kişilik konser verilmesine, dini hizmetler, törenler, düğünler ve cenazelerin 200 kişiyle yapılmasına izin verildi.

İsviçre merkezli Press Emblem Campaign (PEC), mart başından beri 35 ülkede en az 186 gazetecinin Kovid-19 nedeniyle öldüğünü açıkladı.

Rusya Premier Lig ekiplerinden Orenburg'da forma giyen futbolcularda virüs tespit edilmesi nedeniyle takımın bugün Ural ile yapacağı maç ertelendi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, ülkelere Kovid-19 salgınından en kısa zamanda kurtulmak için "kapsamlı mücadele" çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), salgınla mücadele kapsamında 90 gün küresel insani ateşkes talebi kararını kabul etti.

Afrika'daki can kaybı 10 bini geçti

Afrika kıtasında, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 10 bini geçti.

İsrail'de son 24 saatte 859 kişide daha virüs tespit edilirken, bu sayının şimdiye kadarki en yüksek günlük vaka sayısı olduğu bildirildi.

Filistin Yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinin, vakalardaki artış nedeniyle bir kez daha giriş ve çıkışlara kapatıldığını duyurdu.

Son 24 saatte 141 kişinin daha öldüğü İran'da, başkent Tahran'da hastaneye yatırılanların sayısında ciddi artış olduğu bildirildi.

Tayland'da mart ortasından bu yana kapalı olan okulların ve eğlence mekanlarının açılmasına izin verildi.

Filipinler'de Cebu şehri ile başkent Manila ve çevresinde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle mevcut karantina uygulaması 15 gün daha uzatıldı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bar ve gece kulüplerinin faaliyeti durdurulup toplu ulaşım hizmetleri sınırlandırılırken, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de de restoran, eğlence merkezleri ve sinemaların çalışma saatleri kısaltıldı.

AA

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