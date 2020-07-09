Dünya Meteoroloji Örgütünden tedirgin edici açıklama

Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ), gelecek 5 yılın herhangi birinde küresel ortalama sıcaklığın sanayi devrimi öncesi sıcaklık seviyelerini 1,5 derece aşacağı uyarısında bulundu.

Cenevre'de düzenlenen toplantıda yapılan açıklamada, 2020 ile 2024 arasında sıcaklıkların artması ihtimalinin yıllık bazda yüzde 20 olduğu belirtildi.

Ancak gelecek beş yıl içerisinde bir veya birden fazla ayda 1850-1900 dönemini kapsayan endüstri dönemi öncesi seviyelere kıyasla en az 1,5 derece daha sıcak olması ihtimali bulunuyor.

Bu olasılığın oranı ise yüzde 70.

Uzmanlar, bu yıl küresel ortalamanın iki katından daha fazla ısınması muhtemel olan Arktik bölgesi için özellikle sert yükseliş tahminleri yürütüyor.