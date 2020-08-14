Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden BAE'ye tepki

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Birleşik Arap Emirlikleri’nin İsrail ile anlaşmasını, büyük ihanet olarak değerlendirerek, tepki gösterdi.

Birlik'ten yapılan yazılı açıklamada, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu ile (Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed) Bin Zayid anlaşması büyük ihanettir. Bu anlaşma, Siyonist işgalcilerin Mescid-i Aksa ve Filistin haklarına karşı işledikleri suçlara karşı verilmiş büyük bir ödül." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, anlaşmanın içerdiği işgal altındaki Batı Şeria’nın bazı kısımlarını ilhak planının geçici olarak ertelenmesi durumu ise BAE'nin "İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria üzerindeki egemenliğini genişletme hakkının dolaylı olarak tanıması" anlamına geldiği kaydedildi.

İslam dünyasının "stratejik bir yol haritasıyla ilk davamız olan Filistin meselesini korumak adına bu anlaşmayı reddetmesi" gerektiği belirtilen açıklamada, tavizler konusunda da kararlı bir duruş sergilemesi çağrısında bulunuldu.

"İslam aleminin, sel pisliği gibi bu tür ihanetlerle kararlılığını zayıflatmaması gerekir. Hak, her daim kalan ve kazanandır." ifadelerine yer verilen açıklamada, siyasi, akademisyen ve düşünürlerin Filistin davasına karşı görevlerini yerine getirmesi, Filistinlilerin ise davalarını korumak için çabalarını mevcut tüm imkanlarla birleştirmesi çağrısı yapıldı.