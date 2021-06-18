Dünya nehirlerinde kuraklık alarmı

Yapılan bir araştırmaya göre dünyadaki nehirlerin çoğu ciddÎ kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya. Uzmanlar büyük nehirlerdeki su kaybının yılda bir gün su akışının tamamen durmasına eş değer olduğunu belirtiyor.

Yapılan bir araştırmaya göre, dünyadaki bütün nehirlerin yüzde 60’ında önemli oranda su kıtlığı meydana geliyor. Araştırmacılar su kaybının büyüklüğüne dikkat çekebilmek amacıyla yaptıkları bir hesaplamada, yeryüzündeki bütün nehirlerin yüzde 60’ında ortalama olarak yılda en az bir gün su akışının kesintiye uğradığını ortaya çıkardılar. Senckenberg Tabiat Araştırmaları Derneği tarafından yapılan araştırmanın sonuçları Perşembe günü Frankfurt’ta açıklandı. Çalışma kapsamında uluslar arası bir araştırma ekibi ilk kez dünya çapında bütün nehirlerin verilerini kaydederek su seviyelerini ölçtü. Buna göre Mısır’da Nil Nehri, Çin’de Sarı Nehir ve Kuzey Amerika’da Rio Grande gibi büyük akarsuların yıllık su kaybının, neredeyse sularının yılda bir gün tamamen kesilmesine tekabül edecek oranda olduğu sonucuna varıldı.

dw Türkçe’nin haberine göre, Dünya nüfusunun yarısından fazlasının su kaybı meydana gelen büyük nehirlerin yakınında yaşadığına dikkat çeken uzmanlara göre nehir sularındaki azalma iklim değişikliği, yoğun arazi kullanımı ve kaynakların tüketiminden kaynaklanıyor.

Su seviyeleri düştü

Su Ekolojisti ve Senckenberg Tabiat Araştırmaları Derneği Genel Müdürü Klement Tockner, nehir sularındaki azalmanın milyonlarca insanın suya erişiminde zorluklarla karşılaşmasına yol açabileceğini belirterek, nehir ekosistemi ve tabiat üzerinde de derin olumsuz etkilere sebep olabileceği uyarısında bulundu. Bütün kıt’a ve iklim bölgelerindeki nehirlerin su seviyelerinin düştüğünü belirten Tockner, bu gelişmenin özellikle Hindistan, Batı Avustralya veya Afrika Sahil Kuşağı gibi dünyanın kurak bölgelerindeki akarsuları daha yoğun şekilde etkilediğini söyledi. Söz konusu bölgelerdeki akarsuların yüzde 99’unun zaman zaman tamamen kuruduğu belirtiliyor.