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19 HAZİRAN 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Dünyada 70 milyondan fazla insan yerinden oldu

19 Haziran 2019, Çarşamba 12:22
Dünya çapında 70 milyondan fazla insanın savaş, işkence ve çatışma nedeniyle geçen yıl yerlerinden edildiği saptandı. Birleşmiş Milletler, bunun 70 yıl boyunca kaydedilen en yüksek sayı olduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR)tarafından açıklanan Küresel Trendler raporuna göre, geçen yıl dünya çapında 70.8 milyon insan zorla yerlerinden edildi. Bu sayı, bir önceki yıla göre 2.3 milyon artarken, 20 yıl öncesine göre ise iki katına çıktı.

Yetkililer, ayrıca bu sayıya her gün ortalama 37 bin yeni insanın eklendiğini belirtti.

NÜFUSA ORANI DA GİDEREK ARTIYOR

UNHCR’ye göre veriler aynı zamanda yerinden edilmiş insanların dünya nüfusu içindeki oranının da keskin bir biçimde arttığını gösteriyor. 1992’de her 1000 kişi içinde 3.7 kişi yerinden edilmişti ve bu sayı BM’nin kuruluşundan bu yana kaydedilen en yüksek orandı. Ancak 2018 itibariyle bu oran 9.3 kişiye çıktı.

Yetkililer göre Venezüella’da yaşananlar nedeniyle ülkesini terk etmek durumunda kalanların tamamı kayıt altına alınamadığı için küresel çaptaki gerçek sayı 70,8 milyonun çok üstünde olabilir.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, verilerin giderek daha çok insanın savaş, işkence ve çatışmalara karşı güvende hissetmek istediğini ortaya koyduğunu söyledi.

ÜÇ GRUBA AYIRDI

Rapor, üç temel grup tespit etti. Bunlardan ilki mülteciler oldu. 2018’de ülkesini terk ederek mülteci durumuna düşenlerin sayısı 25.9 milyondu. 2017 yılında bu sayı 500 bin daha azdı.

İkinci grup ise 3.5 milyon ile iltica talebinde bulunan ancak henüz mülteci statüsü almayanlar oldu.

Üçüncü grup ise  41.3 milyon ile evinden kaçmak zorunda kalan ancak ülkesinin sınırları içinde kalan kişilerden oluştu.

SURİYE İLK SIRADA, AFGANİSTAN TAKİPTE

Tüm mültecilerin üçte ikisi Suriye, Afganistan, Güney Sudan, Myanmar ve Somali’den geldi. Suriye 6.7 milyon kişiyle ilk sırada yer alırken, onu 2.7 milyon ile Afganistan takip etti.

2018 yılında sadece 92 bin 400 mülteci yeniden yerleştirildi. Bu, bir yere yerleşmeyi bekleyenlerin sadece yüzde 7’sine karşılık geliyor.

Etiketler: insan, mülteci
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