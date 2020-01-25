Dünyada Çin virüsü korkusu

Çin’de ortaya çıkan koronavirüs dolayısıyla ölenlerin sayısı 26’ya yükselirken, beş şehir karantinaya alındı. Salgın haline gelen virüs başka ülkelere de yayılmış durumda. Dünya bu virüse karşı tedbirler arayışında.

Çin’de ortaya çıkan ve insandan insana bulaşabilen yeni bir koronavirüs türü nedeniyle ölenlerin sayısı 25’e yükselirken, en az 830 kişinin virüse yakalandığı tesbit edildi. Çinli yetkililer virüsün ortaya çıktığı Hubei bölgesel idaresine bağlı Vuhan şehri dahil toplam beş şehirde giriş-çıkışları sınırlandırdı. Çin’de yeni yıl kutlamalarının yarın başlaması planlanıyordu. Başşehir Pekin ve Şangay gibi büyük şehirlerde planlanan halk gösterileri iptal edilmiş durumda. Yetkililer büyük kalabalıkların toplanmasını ve virüsün yayılmasını engellemeye çalışıyor.

Çin dışında 13 ülkede

Perşembe günü virüsün tesbit edildiği ülkeler listesine Singapur ve Vietnam da eklendi. 2019-nCov virüsünü taşıyan kişilerin karantina altına alındığı diğer ülkeler ise ABD, Japonya, Tayvan, Güney Kore, Tayland. İngiltere ve Kanada ise koronavirüs olduğundan şüphelenilen vak’aları inceleme altına aldığını açıkladı. Getty Images Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanolm, bütün ülkelerin koordinasyon içerisinde çalışması gerektiğini söylüyor. Çin’de ortaya çıkan virüs salgınını değerlendirmek üzere toplanan Dünya Sağlık Örgütü heyeti, salgının Çin için âcil durum teşkil ettiğini ifade etse de, Çin dışındaki vak’aların sınırlı sayıda olması sebebiyle henüz uluslar arası bir âcil durum ilân edilmesine gerek olmadığını söyledi. Virüse şu ana kadar Çin dışında 13 ülkede rastlandı.

Virüsün hikayesi

Yeni koronavirüs ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan şehrinde 12 Aralık’ta tesbit edildi. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık’ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha “gizemli hastalığın” görüldüğünü açıkladı. Çinli bilim insanları, 9 Ocak’ta söz konusu “gizemli hastalığı”, yeni tip koronavirüsü olarak tanımladı. Vuhan yerel hükümeti, 11 Ocak’ta virüsün salgına dönüştüğünü açıkladı ve ilk can kaybı yaşandı. Koronavirüsü, 14 Ocak’ta ilk defa Çin dışında görüldü. Ülke genelinde 22 Ocak’ta virüsün bulaştığı kişi sayısı 440’a çıktı, can kaybı 9’a ulaştı. koronavirüsü, ilk aşamada yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığına sebep olurken ilerleyen safhalarda zatürre, böbrek yetmezliği ve ölüme sebep oluyor.

Rusya, Çin virüsüne karşı aşı geliştiriyor

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu Başkanı Popova, Rusya’nın Çin’den yayılan koronavirüs salgınına karşı aşı geliştirmek için çalıştığını ifade etti. Rospotrebnadzor Epidemik Gözetim Dairesi Başkanı Yelena Yejlova süreçle ilgili “Aşının geliştirilmesi uzun ve karmaşık bir süreç. Risk ve mevcut durumun yarattığı ihtiyaç düzeyi doğrultusunda bir karar veriliyor. Şu an için Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) tavsiyelerine güveneceğiz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de karantina ve müşahede odası

Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında İstanbul Havalimanı’nda karantina müşahede odası hazırlandı. Sağlık Bakanlığının bu ülkeden gelen tarifeli uçakların yolcularının termal kameralarla kontrolden geçirilmesi kararının ardından vücut ısısının 38 derecenin üzerinde olduğu tesbit edilen yolcular, muayeneden geçirilmeye başlandı.