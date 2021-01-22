"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 OCAK 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

Dünyada genelinde salgın gündemiyle son 24 saat

22 Ocak 2021, Cuma 22:05
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 98 milyon 353 bini, ölenlerin sayısı 2 milyon 106 bini, iyileşenlerin sayısı 70 milyon 685 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 25 milyon 198 bini, Hindistan'da 10 milyon 633 bini, Brezilya'da 8 milyon 699 bini ve Rusya'da 3 milyon 677 bini aştı.

ABD'de bir temizlik çalışanı yanlışlıkla dondurucunun fişini çekince Moderna'nın 1900 doz Kovid-19 aşısı kullanılamaz hale geldi.

Rusya’dan Sputnik-V şirketi, ürettiği Kovid-19 aşısına acil kullanım onayı almak için Pakistan İlaç Düzenleme Kurumuna (DRAP) başvurdu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kovid-19'un ülkede görülen türünün daha ölümcül olabileceğini belirtti.

Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, Kovid-19 aşısı teslimatında gecikmeler yaşanması halinde ceza veya yaptırım uygulanabileceğini açıkladı.

Almanya'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 50 bini aşarken, ülkede, Brezilya'da tespit edilen Kovid-19'un daha hızlı yayılan türüne rastlandığı bildirildi.

Avrupa Birliği (AB), aşılanacak kişilere "aşı sertifikası" verilmesini erteleme, virüsün daha hızlı yayılan türlerinin ortaya çıkması nedeniyle AB içindeki ve üçüncü ülkelerle yapılacak gerekli olmayan tüm seyahatleri "güçlü şekilde caydırma" kararı aldı.

Danimarka Ulaştırma Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) turizm merkezi Dubai’de yapılan Kovid-19 testlerinde usulsüzlük şüphesi nedeniyle iki ülke arasındaki uçuşları 5 gün boyunca askıya aldığını duyurdu.

Polonya’nın güneyindeki Malopolska bölgesinde bir hastadan alınan kan örneğinde Kovid-19'un mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan türüne rastlandığı bildirildi.

Çin'in Şanghay şehrinde bulunan Fudan Üniversitesi Şanghay Kanser Merkezi ile Ciao Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı Renci Hastanesi çalışanlarında şüpheli vakaların ortaya çıkması üzerine ayakta tedavi hizmetlerine ara verildi. Her iki hastane binası ve çevresindeki bazı yerleşimler kordona alınırken, hastalık kontrol ve önleme ekipleri incelemelere başladı.

Moğolistan Başbakanı Ukhnaagiin Khurelsukh, hükümetinin salgına yönelik aldığı önlemlere karşı düzenlenen protesto gösterilerinin ardından istifa etti.

Japonya’da kabine, salgına karşı alınan tedbirlere uymayanlara para ve hapis cezası öngören tasarıyı kabul etti.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da ABD'li ilaç şirketi Pfizer ve Alman BioNTech'in geliştirdiği aşı ilk kez başkent Quito'da bir doktora yapıldı.

Sri Lanka'da Oxford-AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının acil kullanımına onay verildi.

Malezya'da sokağa çıkma yasağının genişletilmesi kapsamında Kedah, Perak, Negeri Sembilan, Pahang, Terengganu ve Perlis eyaletlerinde iki hafta sürecek yasaklar başladı.

Nijerya, vaka sayılarındaki artış sonrası 38 oksijen üretim tesisi açma kararı aldı.

Doğu Afrika ülkesi Kenya, salgında sağlık çalışanlarının işini kolaylaştırmak için robotları kullanmaya başladı.

Gazze Şeridi'nde binlerce Filistinli salgının yayılmasını engellemek için alınan önlemler kapsamında ara verilen cuma namazını tekrar cemaatle kıldı.

Afrika'da salgına karşı aşılama sürecinin mart ayında başlayacağı bildirildi.

Kovid-19'a yakalanan Büyük Britanyalı tenisçi Andy Murray, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na katılamayacağını duyurdu.

Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı.

AA

Okunma Sayısı: 214
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB için demokrasi reformları gerek

    Zammın yarısı ilk ayda gitti

    Dünyada genelinde salgın gündemiyle son 24 saat

    Brezilya'dan Türkiye'ye uçuşlar geçici olarak durduruldu

    MEB: Resmi/özel eğitim kurumlarında nakil ve geçiş işlemleri açıldı

    'AB Konseyi ve Komisyonu Başkanı Türkiye'ye gelecek'

    Yüz yüze eğitime geçilmeli

    İsrail zulme doymuyor

    Bu ülke, bu kadar kötülüğü hak etmiyor

    O işçilerin mağduriyetleri Meclis’te

    Halk bir yılda 1500 dolar fakirleşti

    Halkın yüzde 44’ü aşı olmak istemiyor

    Selahattin Vatansever Ağabey dualarla

    Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanık hakkındaki beraat kararlarını bozdu

    Erdoğan, 2. parti aşılar ve erken seçime ilişkin soruları cevapladı

    ABD’li Müslümanlardan Biden’a tebrik

    '15 Şubat'tan itibaren sizleri okullarımızda görmek istiyoruz'

    Okullar yarıyıl tatilinde: Karne notlarına da uzaktan eriştiler

    ABD'de Ulusal Muhafızlardan kötü muamele tepkisi

    Kenya'da 'çekirge istilası' alarmı!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Tesbihat, ahirzaman insanını motive eden ifadeler taşır
    Rukiye Anar

    İnsanlığını kaybedenler
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Bediüzzaman ve Erzurum Mebusu Yeşiloğlu Mehmet Salih Efendi
    Havva Küçük KONUR

    Zamanın mührü
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân, beşerin her tabakasına hitap eder
    Mehmet ÇETİN

    Çiğli Dershanesi hatıraları
    Hasan ŞEN

    Anlaması zor haller
    H. Muharrem OKUR

    2020’yi uğurladık; 2021’e merhaba
    Ali HAKKOYMAZ

    Kıştaki bahar bestesi
    Durmuş Ali İnci

    Gök gürültülü yağmura dikkatle bak!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.