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7 NİSAN 2020 SALI - YIL: 51

Dünyada son 24 saat

07 Nisan 2020, Salı 22:57
Dünya genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 1 milyon 349 bini aşarken, iyileşenlerin sayısı 300 bine ulaştı, can kaybı da 81 bini geçti.

İtalya'da Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 17 bin 127'ye yükseldi

İtalya'daki Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı son 24 saatte 604 artarak 17 bin 127'ye yükselirken, vaka sayısı 880 artarak 135 bin 586'ya çıktı. Son bir gündeki yeni vaka sayısı, 10 Mart'tan beri İtalya'da kaydedilen en düşük günlük vaka sayısı oldu. İyileşenlerin sayısı ise 24 bin 392'ye çıktı.

İspanya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı ise 743 artışla 13 bin 798'e çıktı. Ülkede Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 5 bin 478 artarak 140 bin 510'a ulaşırken, iyileşen kişi sayısı da 43 bin 208 oldu.

En fazla Kovid-19 vakasının tespit edildiği ABD'de ise vaka sayısı 386 bini geçerken, can kaybı da 12 bin 240'a ulaştı. ABD'de bugüne kadar 21 bin 316 kişi tedavi edildi. New York'ta bir günde 731 kişi ölürken bu rakam eyalette "en fazla ölümün yaşandığı gün" olarak kayıtlara geçti.

Salgından en fazla etkilenen Avrupa ülkelerinden Fransa'da ise Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı son 24 saatte bin 427 artarak 10 bin 328'e çıktı. Ülkedeki vaka sayısı ise 109 bine ulaşırken, iyileşenlerin sayısı da 20 bine yaklaştı.

Kovid-19 kaynaklı can kayıpları İran'da 3 bin 872'ye, İngiltere'de 6 bin 159'a, Hollanda'da 2 bin 101'e, Belçika'da 2 bin 35'e, Almanya'da bin 941'e yükselirken, salgının ortaya çıktığı Çin'de ise ilk kez bir günde can kaybı yaşanmadı.

Bazı AB ülkelerinde ilaç kıtlığı

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), bazı Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde Kovid-19 hastaları için kullanılan ilaçlarda kıtlık yaşanmaya başladığını açıkladı.

Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliğinde çalışan bir personel, Kovid-19 nedeniyle öldü.

FIFA, sezon sonu bitecek futbolcu sözleşmelerinin Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen ligler tamamlanana kadar geçerli sayılacağını açıkladı.

Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Parlamentosu (AP) binası, Kovid-19 merkezine dönüştürülecek.

Dün akşam yoğun bakıma alınan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'da zatürre görülmediği açıklandı.

AB Komisyonunun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic, AB ülkelerinin İtalya'nın Kovid-19 mücadelesinde destek talebine verdiği yanıtın başlangıçta "yetersiz" kaldığını söyledi.

WhatsApp, Kovid-19 krizinde yanlış bilgilendirmeyi yavaşlatmak için mesaj iletimine sınırlandırma getirdi.

Malavi'de ilk ölüm

Irak'ın Kerkük kentinde uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal eden 433 kişi tutuklandı.

Tunus İçişleri Bakanı Hişam el-Meşişi, genel karantina uygulamasını ihlal edenlerin "taksirle yaralama hatta taksirle adam öldürme" suçlamasıyla yargılanabileceğini söyledi.

Afrika ülkesi Malavi'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.

Gana, salgın nedeniyle 2 hafta boyunca ülkenin tüm sınırlarını kapalı tutacak.

Etiyopya’da Müslüman ve Hristiyanlar, Kovid-19 salgınının sona ermesi için bir aylık dua ve oruç programı başlattı.

Malezya'nın idari başkenti Putrajaya, salgın nedeniyle "kırmızı bölge" ilan edilen kentler arasına girdi.

İran'da 11 milletvekilinde daha Kovid-19 tespit edildi

İran'da 11 milletvekilinin daha Kovid-19 testi pozitif çıkarken, ülkedeki okulların açılış tarihi iki hafta daha ertelendi.

Japonya'da hükümet, Kovid-19 salgınına karşı Tokyo ve Osaka dahil 7 eyalette olağanüstü hal şartlarının bir ay uygulanacağını açıkladı.

Afrika kıtasındaki Kovid-19 vakaları 10 bini aştı.

Yunanistan'da hükümet, Paskalya'da insanların kilise ve manastırlarda toplanıp ayin yapmasını yasakladı.

AA

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