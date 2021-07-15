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15 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Dünyada ve Türkiye'de aşılamada son durum?

15 Temmuz 2021, Perşembe 17:37
Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 540 milyon dozu aştı.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin, 1 milyar 410 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken; bu ülkeyi 391 milyon 340 bin ile Hindistan, 335 milyon 490 bin ile ABD, 118 milyon 88 bin ile Brezilya, 84 milyon 200 bin ile Almanya, 81 milyon 190 bin ile İngiltere, 65 milyon 180 bin ile Japonya, 61 milyon 160 bin ile Fransa, 60 milyon 852 bin ile Türkiye, 59 milyon 370 bin ile İtalya, 54 milyon 520 bin ile Endonezya, 51 milyon 990 bin ile Meksika, 49 milyon 760 bin ile Rusya, 48 milyon 910 bin ile İspanya, 43 milyon 860 bin ile Kanada, 31 milyon 860 bin ile Polonya, 25 milyon 720 bin ile Arjantin, 24 milyon 250 bin ile Şili ve 21 milyon 910 bin ile Kolombiya ve 20 milyon 890 bin ile Güney Kore izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı 3 milyar 540 milyon dozu geçti.

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen 162,99 doz sayısı ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

BAE dahil 21 ülkede uygulanan doz sayısı nüfusu aştı. Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı; Malta'da 161,25, Seyşeller’de 141,98, İzlanda’da 135,04, San Marino’da 132,74, Bahreyn'de 130,23, Uruguay’da 127,02, Şili'de 126,85, İsrail’de 126,48, Katar'da 119,83, İngiltere’de 119,60, Faroe Adaları'nda 119,42, Moğolistan'da 119,05, Kanada’da 116,20, Singapur'da 110,09, Belçika'da 107,19, Macaristan'da 105,13, İspanya’da 104,61 Hollanda'da 103,73, Almanya’da 100,50 ve ABD’de 100,31 oldu.

Türkiye, en çok aşı yapılan 9. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 60 milyon 852 bin 611 doz aşı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 72,09 oldu. 38 milyon 508 bin 314 kişiye ilk doz, 18 milyon 902 bin 259 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları biri hariç iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 189 milyon 294 bini aştı, 4 milyon 76 binden fazla kişi öldü.

AA

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