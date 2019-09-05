Dünyanın en çok ziyaret edilen şehri Bangkok oldu

Tayland'ın başkenti Bangkok, dünyada en fazla ziyaret edilen şehir oldu.

Merkezi ABD'de bulunan finans şirketi Mastercard, 2018 verilerine dayanarak dünya çapında "en fazla yabancı ziyaretçi alan şehirler 2019" indeksini yayınladı. Geçen yıl yaklaşık 23 milyon uluslararası ziyaretçiye ev sahipliği yapan Bangkok, 200 şehrin değerlendirmeye alındığı 2019 listesinde ilk sıraya otururken, İstanbul ve Antalya'nın ilk 10'a girdiği görüldü. İstanbul 8'inci sırada İstanbul, listede 13,4 milyon yabancı ziyaretçiyle 8'inci, Antalya da 12,4 milyon ile 10'uncu sırada yer aldı. Bangkok'u, 19,1 milyon yabancı ziyaretçiyle Paris, 19,09 milyonla Londra, 15,9 milyonla Dubai, 14,6 milyonla Singapur, 13,7 milyonla Kuala Lumpur, 13,6 milyonla New York, 13,4 milyonla İstanbul, 12,9 milyonla Tokyo ve 12,4 milyonla Antalya izledi. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi ile Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği gibi kaynaklardan edinilen bilgi doğrultusunda hazırlanan listede, gece konaklayan uluslararası ziyaretçilerin toplam sayısı ve harcamaları değerlendirmeye alındı. AA

Okunma Sayısı: 206

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.