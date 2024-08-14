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Dünyanın seyrettiği katliam 313 gündür devam ediyor - Katledilen Filistinli sayısı 40 bine dayandı

14 Ağustos 2024, Çarşamba 13:34
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda şehit edilenlerin sayısı 36 artarak 39 bin 965'e yükseldi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini gece boyunca bombaladı.

 

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail'in bir evi bombalaması sonucu en az 4 sivilin öldüğü, Han Yunus'un doğusundaki Beni Suheyla beldesinde de keskin nişancıların açtığı ateşle 2 sivilin öldürüldüğü belirtildi.

 

Haberde, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde Tel Sultan Mahallesi'ne düzenlenen saldırılarda en az 3 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Ebu Neda ailesine ait evi bombaladığı ifade edilen haberde, hava saldırısıyla enkaza dönüşen evde 7 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'nin orta kesiminde yer alan Megazi Mülteci Kampı'nda da bir eve düzenlenen hava saldırısında 3 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığına dikkat çekilen haberde, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesinde de bir evin hedef alınması sonucu 2 sivilin öldüğü kaydedildi.

İsrail ordusunun kuzeydeki Gazze kentinin Sabra ve Zeytun mahallelerini de topçu atışlarıyla hedef aldığı ifade edildi.

Hastane kaynaklarınan alınan bilgiye göre İsrail saldırılarında ölenlerin çoğunu çocuk ve kadınlar oluşturuyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 39 bin 929 Filistinli öldü, 92 bin 240 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Can kaybı 40 bine dayandı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 313 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 2 katliam gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 36 Filistinlinin daha öldüğü, 54 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 39 bin 965'e, yaralı sayısının da 92 bin 294'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

İsrail askerlerinin Batı Şeria'ya yönelik baskınında 4 Filistinli öldü

İsrail askerleri, sabah saatlerinde Batı Şeria'nın Tubas kentine baskın düzenleyerek bir evi kuşattı.

Buldozerler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) desteklenen İsrail askerleri, kuşatma altındaki eve ateş açtı, omuzdan ateşlemeli füze attı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail askerlerinin Tubas kentine baskınında açtığı ateş sonucu Filistinli Fayiz Ebu Amir öldü.

İsrail askerleri, Tubas kenti yakınlarındaki Tamun beldesine de İHA ile düzenlediği saldırıda 3 Filistinliyi öldürdü ve cenazelere el koydu.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana doğan bebeklerden 115'i İsrail saldırılarında öldü

Gazze'de 10 ayı aşkın süredir saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, sivil, kadın ve çocuk ayrımı yapmadan katliama devam ediyor.

İsrail ordusunun dün Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah'ta bir eve düzenlediği saldırıda Filistinli anne Cumane Arife ve 4 gün önce doğan ikiz bebekleri Aysel ve Aser öldü.

AA

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  • S.topuz

    14.8.2024 17:24:16

    Bu yapılan Katliam, Zulüm ve Tahribatların, masum Bebeklerin, Kadınların, Beli bükük Ihtiyarların ve Hayvanat ve Nebatâtın hesabları bu Dünyayla sınırlı kalmaz, işlefikleri günahlar, ZULÜMLER ve KATTLİAMLAR o kadar çok ki, ancak CEHENNEM, hatta Esfel-i Safilîn ancak temizler bunlar gibi Firaunlaşmış ZALİM ve KATİLLERİ! İyi ki AHİRET ve HAŞİR ve tekrar Diriliş var! Yoksa Zalimlerin yaptıkları yanına kâr kalacaktı! Mazlum ve Masumlar hakkını alamadan yok olup gidilecekti! KATİLLER, KÂFİRLER, ZÂLİMLER ve MÜNAFIKLAR için yaşasın CEHENNEM ve Esfel-i SÂFİLÎN! Lâilâhe İLLALLAH, MUHAMMEDÜN RASÜLULLAH! 🙌😢😓😭😡😤🌹🤲🌹🌙☝️🕊🕊🕊🇵🇸🇵🇸🇵🇸 ELHAMDÜLILLAHi âlâ külli halin, sivel küfri veddalal! Küfür ve DALALET dışında her şey için Allaha HAMDOLSUN! Amiiin.

  • S.topuz

    14.8.2024 17:17:52

    Es Sabru miftâhul FEREC! " "İnnallahe meassabirîn." Allah c.c Sabreden ve müsbet hareket ederek HAK ve HUKUKUNU MÜDAFAA EDENLERLE BERABERDİR! ZÂLİMLER, Münafıklar ve KATiLLER için yaşasın CEHENNE! 🙌🌷🤲🌷❤🌙☝️😪😭😢😡😤🕊🕊🕊🌍🇪🇺🇹🇷🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸

  • S.topuz

    14.8.2024 17:15:46

    Bunların gözü dönmüş, kudurmuş köpekler gibi! Firaunlaşarak, Suçlu veya Suçsuz ayırmadan, hiç gözünü bile kırpmadan, vicdansızca SAVUNMASIZ İnsanları katletmeye, yakıp yıkmaya devam ederek, etrafa ve tüm muhalif olanlara ve eleştirenlere de tehdit savurmaya devam ediyorlar, saldırıyorlar! Bunların bu sorumsuzca ve kanunsuz ve keyfî uygulamaları sadece Gazzeliler ve Filistinliler için değil, bütün "İNSANLIK ve DÜNYA BARIŞI" için büyük bir "TEHLİKE ve TEHDİT" mahiyeti taşımaktadır! Tüm suçlular, Uluslar arası Mahkemede gerekli ceza ve müeyideyi HAK ettiği şekilde acele almalı! Yoksa herkes kafasına göre, gayr-ı Kanunî hareket edecek olursa, bunun sonu nereye varacağını hayal bile edemeyiz, pek korkunç olur. Akl-ı Selim sahibi olan Dünya âlem "Mercilere ve Siyasîlere" duyurulur! Aksi halde YARIN çoook geç olabilir, Allah muhafaza! 😥😭😪😤😡🙌🌹🤲🤲❤🕊🕊🕊🌍🇪🇺🇵🇸🇵🇸🇵🇸Eeey Âlem-i İNSANLIK! Uyanın artık! Bu KATLİAMLARI daha ne zamana kadar seyredecek ve bekliyeceksiniiiizzz?

  • S.topuz

    14.8.2024 17:15:05

    "Allahü veliyyüllezîne amenü!" "Allah c.c iman edenlerin dostudur!" "La tehzen, innallahe meana! Üzülme, muhakkak ki Allah (c.c) bizimle BERABERDIR! "Vallahü alâ külli şeyin GADÎR!" "Allah'ın c.c gücü her şeye yeter!" ALLAHÜEKBER, ALLAHÜEKBER! Allah c.c her şeyden ve herkesten daha BÜYÜKTÜR! "Allah'ü yütimmi NURİHİ, velev kerihel KAFİRUN!" "Allah c.c NUR'unu tamamlayacaktır, KÂFİRLER istemese de." اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنْ فِتْنَةِ اٰخِرِ الزَّمَانِ ٭ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنْ فِتْنَةِ الْمَس۪يحِ الدَّجَّالِ وَ السُّفْيَانِ ٭ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنَ الضَّلَالَاتِ وَ الْبِدْعِيَّاتِ وَ الْبَلِيَّاتِ ٭ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنْ شَرِّ النَّفْسِ الْاَمَّارَةِ ٭ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنْ شُرُورِ النُّفُوسِ الْاَمَّارَاتِ الْفِرْعَوْنِيَّةِ ٭ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنْ شَرِّ النِّسَٓاءِ .. "İnnallahe meassabirîn." Allah c.c Sabreden ve müsbet hareket ederek HAK ve HUKUKUNU MÜDAFAA EDENLERLE BERABERDİR! ZALİMLER ve KATiLLER için yaşasın CEHENNE!🌷🤲🌷😭😤💗🌙☝️🕊🕊🕊🌍🇪🇺🇵🇸🇵🇸

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