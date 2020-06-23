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23 HAZİRAN 2020 SALI - YIL: 51

Dünyanın yeni bir başlangıca ihtiyacı var

23 Haziran 2020, Salı 00:22
MEDENİYETLER İTTİFAKI YÜKSEK TEMSİLCİSİ MORATİNOS: DÜNYANIN RESTART'A İHTİYACI VAR. DAHA İYİ BİR DÜNYA İÇİN YENİ FORMÜLLER BULMAMIZ LÂZIM. İNSANLIĞIN ‘KÜRESEL ŞUUR’U OLUŞMALI.

HAZIRLIKSIZ YAKALANDIK

“Kovid-19'un yol açtığı küresel krize hazırlıksız yakalandık. Korona yapmakta olduklarımızı yapmaya devam edemeyeceğimizi bize gösterdi. Uluslararası kuruluşlar bu süreçte başarısız kaldı. Dayanışmalarını ve sorumluluklarını paylaşmaya hazır değillerdi.”

 

YOĞUN İŞBİRLİKLERİ ZARURî

“Herkese yararlı ve işe yarayan bir strateji geliştirmek için yeniden başlamaya ihtiyacımız var. Sosyal ve ekonomik engellerin üstesinden gelmek için finansal paketler ve iyileşme planları içeren pozitif bir program lâzım. Ülkeler arasında yoğun işbirlikleri zarurî.”

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Dünyanın yeni bir başlangıca ihtiyacı var

Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos, “Kovid-19’un meydana getirdiği küresel krize hazırlıksız yakalandık. Herkese yararlı bir strateji geliştirebilmek için yeniden başlamaya ihtiyacımız var” dedi.

Uluslararası İşbirliği Platformu’ndan (UİP) yapılan açıklamaya göre, dünyanın dengelerini altüst eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gündemdeki yerini koruyor.

Salgın henüz bitmese de mevcut süreç, dünyada “yeni normal” olarak adlandırılıyor. Söz konusu dönemde yeni dünya düzeni, küresel ekonomik sistemin geleceği ve salgın sonrasındaki sosyal hayat, UİP’in düzenlediği Webinar’da tartışıldı. Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos, UİP İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kerem Alkin’in sorularını cevapladı. Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Moratinos, etkinlikte yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgınının oluşturduğu hasardan ders çıkarması için dünyanın restart’a ihtiyacı olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Kovid-19 bize yapmakta olduklarımızı yapmaya devam edemeyeceğimizi gösterdi. Herkese yararlı ve işe yarayan bir strateji geliştirebilmek için bir yeniden başlamaya ihtiyacımız var. Daha iyi bir dünya için yeni formüller bulmamız lazım. Kovid-19’un meydana getirdiği küresel krize hazırlıksız yakalandık. Uluslar arası kuruluşlar bu süreçte başarısız kaldı. Dayanışmalarını ve sorumluluklarını paylaşmaya hazır değillerdi. Sosyal ve ekonomik engellerin üstesinden gelebilmek için finansal paketler ve iyileşme planları içeren pozitif bir program lâzım.

‘Bir sonraki küresel kriz siber olacak’

Moratinos şöyle devam etti, “Bir sonraki küresel kriz siber olacak. İletişimin olmadığı bir sokağa çıkma yasağı dönemi düşünemiyorum. BM Güvenlik Konseyi’nin sorunu, kriz sonrası kimin daha iyi bir konumda yer alacağı ancak asıl soru, insanlar için ne yapılacağı olmalı. Dünyanın yüzleştiği sorunlara ancak kapsamlı bir yaklaşımla çözüm üretilebilir. İnsanlığın artık ‘küresel şuuru’ oluşmalı. AB, bazı kısıtlamalarla yüzleşecek cesareti gösterirse geleceğinin parlak olabileceğini düşünüyorum. Üye ülkeler arasında yoğun iş birlikleri zarurî. Avrupa’nın artık harekete geçme zamanı.” Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış da salgın sonrası döneme ilişkin, “Artık hiçbir şeyin aynı olamayacağı bir dönemde güçlü ve sağlam planlar gerekiyor. Asıl soru, dünyanın nasıl yönetilmesi gerektiği. Nükleer güce, savaş ekipmanlarına ve her türlü zenginliğe sahip olan dünya, neredeyse en önemli unsur olan sağlığımızı elimizden almak üzere olan küçük bir virüse hazırlıksız yakalandı. Sağlık mutlaka en öncelik haline gelmeli.” ifadelerini kullandı.

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