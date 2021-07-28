"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Ekvador, WikiLeaks'in kurucusu Assange'ı vatandaşlıktan çıkardı

28 Temmuz 2021, Çarşamba 10:39
Ülkenin başkenti Quito'da bulunan Pichincha Mahkemesi'nde önceki gün Assange'ın vatandaşlığının iptaline ilişkin dava görüldü.

Mahkeme, Assange'a 2018'de verilen vatandaşlığın iptaline karar verdi.

Ekvador adli makamları da bu kararı Assange'a resmi olarak iletti.

Ekvadorlu yetkililer, Assange'ın vatandaşlık mektubunda birçok tutarsızlık, farklı imzalar, muhtemelen belgelerde değişiklik ve ödenmemiş ücretler olduğunu ifade etti.

Assange'ın avukatı: "Dava esasa uygun yürütülmedi"

Assange'ın avukatı Carlos Poveda, yaptığı açıklamada, Assage'ın vatandaşlıktan çıkarılmasına ilişkin davanın esasa uygun yürütülmediğini ve müvekkilinin duruşmaya katılmasına izin verilmediğini söyledi.

Assange'ın mahkeme tarihinde sağlık sorunları yaşadığını ve özgürlüğünden yoksun olduğunu anımsatan Poveda, bir üst mahkemeye başvurarak kararın ayrıntılı açıklamasını talep edeceğini kaydetti.

Poveda, vatandaşlığı geri alırken haklara saygı duyulması ve kanuni prosedürün izlenmesinin uyruğun öneminden daha üstün olduğunu ifade etti.

Süreç

Assange'ın kurduğu WikiLeaks, 2010'da, aralarında ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı.

ABD'nin casuslukla suçladığı ve iadesini istediği Assange, hakkında cinsel suçlamalarıyla açılan davalar için İsveç'e iadesi gündemdeyken, Haziran 2012'de Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.

İsveç mahkemesi, 2017'de Assange hakkındaki davaları düşürmüştü. Ekvador, Assange'ın siyasi iltica başvurusunu kabul etmiş ve Ocak 2018'de vatandaşlık vermişti.

Assange, Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinden 11 Nisan 2019'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanarak Londra'daki Belmarsh Hapishanesine konulmuştu.

AA

Okunma Sayısı: 169
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ekvador, WikiLeaks'in kurucusu Assange'ı vatandaşlıktan çıkardı

    Fransa Danıştayı önünde aşı zorunluluğu ve sağlık ruhsatı karşıtlarından protesto

    Tunus'ta görevden almalar devam ediyor

    ABD'de iç mekanlarda maske kullanımı tavsiyesine geri dönüldü

    YKS sonuçları açıklandı

    Küresel salgında dünya genelinde son durum

    OHAL yetkileri anayasaya aykırı - Taha Akyol: İktidar yanlış yapıyor

    Salgından en çok öğrenciler etkilendi

    Tirajlar düşüyor

    MSB: Pençe Harekatı bölgesinde iki asker Şehit oldu, bir terörist etkisiz hale getirildi

    Son 24 saatte 19 bin 761 kişinin testi pozitif çıktı

    Vergi adaletsizliği bitmeli

    'Gerekli hazırlıkların yapılması gerekiyor'

    22 milyon neden aşı olmuyor?

    Darbeyi reddediyoruz

    Artvin - Arhavi'de iki mahalleyi su bastı

    Suudi Arabistan, Umre ziyaretleri için koronavirüs aşısı olma şartı getirdi

    'Fırat Kalkanı bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu'

    22 milyonu aşkın kişi ilk doz aşısını yaptırmadı

    Batı ve güney kıyı kesimlerinde sıcak hava kapıda

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bir hukuksuzluk daha AİHM’den döndü
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Olimpiyattan güzel haber
    Genel

    OHAL yetkileri anayasaya aykırı - Taha Akyol: İktidar yanlış yapıyor
    Süleyman KÖSMENE

    İblisin tahtı nerededir?
    Genel

    Nurdan Katreler
    Ahmet BATTAL

    Kemalizm’le demokrasi olmaz
    Risale-i Nur'dan

    Dünya, nizâya değecek bir meta değil
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Tirajlar düşüyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.