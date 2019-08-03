Endonezya 6,8 büyüklüğündeki depremle sallandı

Endonezya'nın Sumatra ve Java adalarında meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde en az 4 kişi öldü. Olayda 200'den fazla bina hasar gördü.

Merkez üssü Hint Okyanusu'nda, Sumatra'ya 227 kilometre uzaklıktaki bir noktada olan deprem iki adada hasara yol açtı. Depremin hemen ardından verilen tsunami uyarısı iki saat sonra kaldırıldı. Güvenli bölgelere sığınanların evlerine geri döndüğü bildirildi. Endonezya Ulusal Afet Ajansı'ndan yapılan açıklamada hayatını kaybedenlerin panik içinde kaçarken öldüğü aktarıldı. Yerin 42,8 kilometre altında meydana gelen deprem başkent Cakarta'da da hissedildi. Yapılan araştırmalar depremin yaşandığı fay hattının daha büyük zelzelelere gebe olduğunu gösteriyor. 8.8 büyüklüğünde bir depremin en az 20 metre yükseklikte tsunamiye yol açabileceği söyleyen uzmanlara göre bu boyutta bir afetin ne zaman olacağını tahmin etmek mümkün değil. Euronews Türkçe

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