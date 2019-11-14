"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 KASIM 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Endonezya 7,1'le sallandı, tsunami uyarısı yapıldı!

14 Kasım 2019, Perşembe 20:31
Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaleti açıklarında gözlemlenen 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaleti açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem gözlemlendi. 

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü, eyaletin Jailolo kentinin 137 kilometre kuzeyi açıklarında olan depremin, yerin 73 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

Deprem sonrası tsunami alarmı verildi.

Maluku eyaletinin başkenti Ambon’da, 26 Eylül’de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 36 kişi ölmüştü.

AA

Etiketler: endonezya, deprem
Okunma Sayısı: 158
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Erbaş: Kudüs yeniden barış şehri olmalı

    İstanbul'un ilçelerinin 2020 bütçesi belli oldu

    Endonezya 7,1'le sallandı, tsunami uyarısı yapıldı!

    Terör örgütü PKK'ya tıbbi cihaz gönderildiği iddiası hakkında açıklama

    Yunanistan'da birçok üniversite öğrenciler tarafından işgal edildi

    Google'dan çocuklara ilişkin açıklama

    Arakanlı Müslümanlara ilişkin yeni gelişme

    Şehir Üniversitesini Kılıçdaroğlu mu savunsun?

    EGM'den renk körlüğü kararı

    ABD Suriye'de petrole odaklandı

    MSB: Türk ve Rus unsurları altıncı kara devriyesini de tamamladı

    59 milyon vatandaş deprem riskli alanlarda ikamet ediyor

    İB'den ara bölgede kalan yabancı teröriste ilişkin açıklama

    Milli takım, İzlanda'yı misafir ediyor

    Eğitimde karnesiz ilk ara tatil başlıyor

    Senatör Graham'dan Ermeni tasarısı kararı: 'Tarihi yeniden yazmamalıyız'

    Sanayi üretim rakamları açıklandı

    Yargı reformu böyle mi uygulanacak?

    Ortak basın açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları

    Kritik görüşme sonrası Trump'tan açıklamalar

    En Çok Okunanlar

    Genel

    OHAL Komisyonu’nda kabul sayısı düşük
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yargı reformuna direniş...
    Genel

    Yargı reformu böyle mi uygulanacak?
    Genel

    ‘İhraç edilen sağlıkçıların suçu ne?’
    Genel

    Eski bakanın üniversite isyanı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Ortak basın açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokratlık ve Kemalizm
    Risale-i Nur'dan

    Allah’ın, kudret ve ilminden hariç bir şey yoktur
    Genel

    Kritik görüşme sonrası Trump'tan açıklamalar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.