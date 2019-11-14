Endonezya 7,1'le sallandı, tsunami uyarısı yapıldı!

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaleti açıklarında gözlemlenen 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaleti açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem gözlemlendi. Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü, eyaletin Jailolo kentinin 137 kilometre kuzeyi açıklarında olan depremin, yerin 73 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı. Deprem sonrası tsunami alarmı verildi. Maluku eyaletinin başkenti Ambon’da, 26 Eylül’de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 36 kişi ölmüştü. AA

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