Endonezya'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Batı Cava eyaletinde bulunan kıyı kenti Pelabuhanratu açıkları olan 5,6 büyüklüğündeki depremin, yerin 37,2 kilometre derinliğinde kaydedildiğini bildirdi.

Can veya mal kaybı bildirilmeyen deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı. AA

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