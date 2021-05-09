Endonezya'dan İsrail'in saldırılarına kınama

Endonezya, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara yönelik saldırılarını kınadı.

Endonezya Dışişleri Bakanlığı, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda, İsrail güçlerinin, yüzlerce kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan Mescid-i Aksa'daki Filistinli sivillere yönelik güç kullanımını kınadıklarını duyurdu. Paylaşımlarda, Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki 6 Filistinlinin zorla yerinden edilmesine de tepki gösterilirken, "Bu türden zorla tahliye ve güç kullanımı, BM Güvenlik Konseyi kararlarına, uluslararası insancıl hukuka, özellikle 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesi'ne aykırıdır ve bölgedeki gerginlikle istikrarsızlığı artırma potansiyeline sahiptir." ifadeleri kullanıldı. Öte yandan, paylaşımlarda, uluslararası toplum, Filistinlilerin yerlerinden edilmesine ve sivillere karşı güç kullanımına son verilmesi için somut adımlar atmaya çağırıldı. AA

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