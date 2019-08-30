Esad rejimi İdlib'de ateşkes ilan etti

Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib Gerginliği Azaltma bölgesinde Suriye rejiminin ateşkes ilan ettiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suriye rejimi askeri birliklerinin, yarın itibarıyla tek taraflı olarak Suriye'nin İdlib bölgesinde ateşkes ilan ettiği duyuruldu. Açıklamada, "Rusya Tarafları Uzlaştırma Merkezi, durumu istikrara kavuşturmak için Suriye ordusunun 31 Ağustos 06.00 itibarıyla, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde tek taraflı olarak ateşkes ilan etmesi konusunda anlaştı." ifadelerine yer verildi. AA

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