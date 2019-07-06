Esad rejimi İdlib'de sivilleri vurdu: 14 ölü, 20 yaralı

Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği hava saldırılarında çoğu çocuk ve kadın 14 sivil öldü, en az 20 sivil yaralandı.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere gece geç saatlerden bu yana düzenlediği hava ve kara saldırılarında çoğu çocuk ve kadın toplam 14 sivil öldü, en az 20 sivil yaralandı.

Esed rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçakları, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Kefrenbil ve Han Şeyhun ilçesi, Bıdama ve Mıhambil beldeleri, Has, Bsida, Rekaya, Marrıthırme, Sıhyan, Msıbin, Keferin, Kefersecne, Termela, Bsankol, Ureynibe, Ermenaya, Sermin, Hiş, Abiein ve Amriyye köylerine hava ve kara saldırısı düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, gece geç saatlerden bu yana Han Şeyhun'da bir, Mıhambil beldesinde çoğu çocuk ve kadın 13 sivil olmak üzere toplam 14 kişi öldü, en az 20 sivil yaralandı.

Sivil Savunma ekipleri, enkaz altındakileri arama kurtarma çalışmalarına devam ederken, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Askeri muhaliflere ait uçak gözlemevi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Han Şeyhun ilçesi ile Sermin ve Kefersecne köylerine düzenlenen hava saldırısıyla ilgili Rusya'yı işaret ederek, "Rus savaş uçağı Hımeymim Üssü'nden kalkış yaptı." ifadesini kullandı.